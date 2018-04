Český ráj usiluje o místo na seznamu památek UNESCO

Český ráj se podle ní uchází o statut přírodní památky, proto už sdružení spolu se správou chráněné krajinné oblasti vymezilo nejcennější místa. "K nejhodnotnějším lokalitám patří skalní města Příhrazské, Hruboskalské, Betlémské, skály Klokočské a

Prachovské a také Maloskalsko," vypočítala Maierová.

Zařazením do seznamu UNESCO by podle turnovské místostarostky celá lokalita získala evropskou prestiž, která by jistě přilákala zahraniční turisty. "Zvýšený turistický ruch s sebou pochopitelně může přinést i řadu negativ, celkově jsme ale přesvědčeni, že by kraji, odkud lidé odcházejí kvůli nedostatku práce, prospěl,"

poznamenala Maierová. Vysvětlila, že by to mohla být možnost jak lidem z Českého ráje zajistit práci a také jak získat prostředky na udržení krajiny.

Snahu sdružení i správy chráněné krajinné oblasti podporuje podle Maierové také ministerstvo životního prostředí, které Český ráj zařadilo do seznamu památek výhledově navržených k zapsání na seznam UNESCO.