Český ráj se stal geoparkem UNESCO

Geopark zasáhne širší území Českého ráje, například Bozkovské jeskyně či Jičínsko. Celkem se dotkne asi 700 kilometrů čtverečních.

"Český ráj je zatím jediným geoparkem z nových členských zemí Evropské unie," uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Eva Šůlová.

Podle ministra životního prostředí Libora Ambrozka je to velký úspěch a také další argument pro to, aby Liberecký kraj ustoupil od severní trasy dálnice, která má protnout Český ráj. I když z posudku, který si kraj nechal zpracovat, vychází severní trasa jako nejlepší řešení, ministerstvo jej považuje za zkreslený.



Obce si od zápisu mezi geoparky UNESCO slibují hlavně víc turistů a rozšíření cestovního ruchu. "Vzniknou nové naučné stezky, pomůže to určitě i ke zviditelnění muzeí a informačních center," míní turnovská místostarostka Hana Maierová.

Nadšeni jsou i v Nové Pace na Jičínsku, která se také stala součástí geoparku. Podle Iva Chocholáče, vedoucího Klenotnice drahých kamenů, do ní oblast patří právem.

"Máme co nabídnout. Jsou tu vzácné zkameněliny, například známý zkamenělý strom i drahé kameny. Novopacko zahrnuje několik geologických údobí, od prvohor až po třetihory," přiblížil Chocholáč.