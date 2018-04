Český ráj prožil výjimečný rok

Právě díky spolupráci obcí a ochránců přírody získal Český ráj přibližně tři miliony korun na opravu turistických stezek z fondu Evropské unie. Horolezci z oddílu TJ Český ráj opravili například cestu na Valdštejn, prodloužili trasu žluté značky do Sedmihorek, zbudovali novou vyhlídku u Hrubé Skály. "Pohled z vyhlídky je přímo proslulý, objevuje se na fotografiích i pohlednicích, ale dosud tam turisti chodili, jak se dalo, stezka tam nevedla," popsal Miloslav Homolka z horolezeckého oddílu.

Nová cesta vede od podzimu přes turnovské parky k zámku Hrubý Rohozec, pokračovala i obnova hruboskalského zámeckého arboreta. "Rezervace trpí tím, že leží na území pěti okresů a nyní i tří krajů. Projevilo se to při žádostech o dotace z Evropské unie: ty mohly dostat jenom obce z příhraničních okresů, kam nepatří například okolí hradu Kost," doplnil Tomsa. "Ale i tady se podařilo obcím získat peníze od ministerstva pro místní rozvoj a opravit několik významných cest."

Novinkou bylo i zavedení dvou linek turistických autobusů, které propojily nejznámější i méně známá místa Českého ráje. "Osvědčily se a pro příští rok uvažujeme dokonce o pěti autobusových linkách. Chceme je navíc doplnit několika záchytnými parkovišti. Turisté se tak snadno dostanou i do odlehlejších částí rezervace, nebudou zaplavovat pouze přetížené hruboskalské skalní město nebo Trosky. A ještě nebude po Českém ráji jezdit tolik aut," vysvětlil starosta Vyskeře Luděk Láska.

Velkou výzvou je pro ochránce přírody pokus o vstup mezi elitní světové přírodní rezervace - žádost o zápis do seznamu UNESCO. "O tom, zda se Český ráj na seznamu objeví, rozhodnou světoví odborníci až za několik let. Ale kdyby Český ráj uspěl, přilákalo by to pravděpodobně další davy turistů. A na to se musíme začít připravovat už nyní," zdůraznila nová vedoucí Správy Českého ráje Lenka Šoltysová. "Jsou totiž jenom dvě možnosti. Buď dokážeme rozšířit a zkvalitnit služby a pak bude mít z nové popularity prospěch celý region. Anebo to nedokážeme a masa lidí zakrátko rezervaci vydrancuje. A pak opustí." Už na příští sezonu plánují obce a správa rezervace založení sítě informačních středisek po celém Českém ráji a zbudování návštěvnického centra, které nabídne i služby průvodců. "A budeme také pokračovat ve snaze o rozšíření chráněné oblasti o nesmírně cenná území, jakými jsou např íklad Maloskalsko nebo okolí Kozákova," dodala Šoltysová.