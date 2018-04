Český ráj, nebo ráj vandalů?

Čtenář s přezdívkou Chrobak Sacek navrhuje zřídit nějaké určené místo ( kámen, kus dřeva..... ), do kterého by mohl každý vyrýt, co by chtěl. Něco jako kamenná (dřevěná ) pamětní kniha. Možná by se někteří návštěvníci takto "vybili", a přírodu by neničili. Rovněž navrhuje větší finanční postihy.