Český ráj má blíž k UNESCO

Sdružení Český ráj, místní obce, podnikatelé a ochránci přírody musí nyní především popsat možnosti, které Český ráj poskytuje v současnosti: od dopravy přes nejrůznější turistické služby, až po podrobnou mapu turistických tras. "Na to naváže příprava rozvojové koncepce, budoucích cílů v turistickém ruchu i ochraně přírody a památek," doplnila Maierová. "Všechny tyto podklady budou posuzovat odborníci z celého světa a ti pak rozhodnou, zda si Český ráj zápis do seznamu zasluhuje, a zda je na něj připravený." Práce již začínají, sdružení místních obcí už získalo na jejich start od ministertsva pro místní rozvoj přes půl milionu korun. Dokumenty nejsou ovšem jenom povinnou součástí výběru kandidátů. Jsou pro budoucnost vyznamenané památkové nebo přírodní rezervace naprostou nezbytností. "Po zápisu do seznamu UNESCO by do Českého ráje jezdilo ještě mnohem víc turistů, než je tomu doposud. To může být pro celou oblast vynikající, ale i tragické," zdůraznila vedoucí Správy Českého ráje Lenka Šoltysová. "Pokud se totiž v regionu podaří rozšířit a zkvalitnit služby, přinesou davy turistů prosperitu. Pokud se to ale nepodaří, bude pro nás zápis znamenat jenom tolik, že turisté chráněnou oblast zakrátko přeplní, vydrancují a pak opustí."