Český podzim je lepší než Copperfield. Potěšte se snímky a pošlete svůj

Bavili jsme se o tom při čekání na fotky. To bylo tak: loni jsme popisovali, jak je krásný podzim v americké Nové Anglii, a pár čtenářů hned poslalo fotky ze svého okolí s tím, že ten náš nijak nezaostává. Tak jsme si řekli, že bychom letos mohli vybrat hezká místa českého podzimu.

Ale jak to udělat? Nepomohlo by ani, kdybychom svolali komisi. Anebo nechali republiku hlasovat. Vždy by byla spousta těch, kteří by řekli: Já to vidím úplně jinak. A měli by svatou pravdu.

Nakonec jsme tedy požádali ty, kteří jsou cvičeni na to, aby věci a krásu viděli, ba dokonce vyhledávali. Jsou za to ostatně placeni, že... A tak fotografové MF DNES vybrali a vyfotili místa, která v posledních dnech viděli při svých cestách. Má to trochu háček. Podzim není hrad nebo most, a tak je každý den jiný. Má jinou barvu.

V Nové Anglii speciální kalendáře a servery radí, který den, dokonce v kterou hodinu, bude na konkrétních místech listí nejpestřejší. U nás tak daleko nejsme, navíc podzim je letos možná lehce zdivočelý, do poslední chvíle se tváří, že je tak trochu léto, a listům se očividně nechce tolik barvit.

Čím větší zima, tím víc barev

Ale na některých místech to už podzim přece jen rozpálil naplno. Oranžová, zlatá, bronzová a okrová, šarlat a žluť. Jak se ochlazuje, příroda zatepluje svět aspoň barvami. Skoro máte pocit, že je to nějaký disneylandový podvod.

A tak naše záběry nemají být nějaký žebříček nebo přehled toho nejbarevnějšího v zemi. Je to jen inspirace. Teď je totiž zrovna dobrá příležitost vyrazit hledat barvy. Jen drobný návod: hledejte javory, buky, dříny, škumpu, dřišťál.

Tenhle ornament je k vidění v Beskydech na trase Pustevny – Radhošť.

Ještě dlužím ty tipy. Někdo tvrdil, že nejlepší je Ještěd. Taky Pálava, Sázava, zvláště Stvořidla. České Švýcarsko. Kopečky na Pelhřimovsku, Voděradské bučiny u Prahy, Jeseníky.

Ale neberte to nijak vážně. Víte dobře, že to nejhezčí místo může být hned za vaší chalupou nebo na silničce k ní.

Český podzim je totiž lepší než Copperfield.

Pochlubte se snímkem vašeho NEJ podzimu

Pokud se i vy rádi touláte po Česku barevnou podzimní krajinou, pošlete nám Váš jeden nejlepší snímek na mujpodzim@idnes.cz. Nejhezčí fotografie zveřejníme, tři nejlepší pak odměníme knihami a věcnými redakčními cenami.

Snímky můžete posílat na mujpodzim@idnes.cz do pátku 2. listopadu. Každý soutěžící může zaslat pouze jednu fotografii (nejlépe do 1 MB), do e-mailu prosím uveďte popisek, co je na fotografii, kde a kdy jste ji pořídili a vaše celé jméno.

Těšíme se na váš barevný podzim!