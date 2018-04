Český let střemhlav na lyžích z Pik Lenina (7134 m)

Janek to vzdává

Jankovi začíná omrzat nos a ruce. Chce to otočit. Rozmlouvám mu to s tím, že jak vyleze sluníčko, bude tepleji. Jdeme spolu ještě kus, ale je to s ním špatné. Má omrzlý nos a špičky prstů na rukou. Domlouváme se co dál. Janek říká, že jde dolů, že by to takhle nezvládnul.

Asi byla chyba vyrazit tak brzo. Loučíme se s tím, že když se mi podaří vynést lyže na vrchol, tak slyžuju do Campu 1 (4.500 m.n.m.) severní stěnou. Když ne, tak se vrátím do Campu 3. Trochu nejisté v tom směru, že když se mi něco stane při sjezdu, nikdo se to nedozví.

Pokračuju sám, což není moc dobré pro morálku. Přece jenom je lepší, když se dva povzbuzují. Po platu ve výšce 6.400 m začíná cesta stoupat až k místu, kterému se říká “Nůž”. Je to ostrý zasněžený hřebínek. Už o ničem nepřemýšlím. Noha střídá nohu. Nasazuji sluchátka a tupě poslouchám písničky. Jarka Nohavicu “Tři čuníci jdou v řadě za sebou”.

Pak zase kousek rovnatý úsek a zase do skalnatého kopce. Delší asi 20 minutové pauzy dělám tak každých 100 výškových metrů. Napít se a něco málo pojíst. Hlavně čokoládu, ale v malém množství.

Když námahou je sebemenší pohyb...

S narůstající výškou začíná být každý, byť sebemenší pohyb problém. Přece jenom jsem spíše lyžař než horolezec. Dostávám se na zasněžené dlouhé plato ve výšce 6.900 m. Jsem úplně grogy. Nohy a celé tělo se chce vrátit. Hlava zbytku těla vysvětluje, ať to zkusí ještě dál.

Přinucuju se natočit nějaké video a udělat pár fotek. Fouká šílený mrazivý vítr. Mám na sobě všechno oblečení, ale nestačí to. Pomalu promrzám a všude se honí mraky. Kazí se počasí.

Dávám si batoh na záda a proklínám jeho váhu. Mám tam spacák a všechny věci, protože se už nechci vracet do "trojky", a i s lyžemi váží tak 20 kg. Doma na Špičáku by mi připadal jak pírko, tady mi přijde, že mám na zádech pytel cementu. Hlava velí buď vrchol s lyžemi nebo nic.





Pohled z výšky 6.400 m na Pik Razdělnaju. Občas se zde staví 4. tábor