Český Krumlov: Podívejte se do hotelu Růže a na kouzelné slavnosti

Hotel Růže znají návštěvníci Českého Krumlova už od roku 1889. Tehdy jej provozovala česká záložna, dnes patří podobně jako pražský hotel Duo a českokrumlovský hotel Old Inn společnosti Jan Hotels. Ve čtvrtek 16. dubna vás oba českokrumlovské hotely zvou na Den otevřených dveří - první v novodobé historii hotelu!

Sedmnáct tisíc skleněných koleček

Dnešní hotel Růže sídlí v bývalé renesanční jezuitské koleji, kterou dal na konci 16. století vybudovat Vilém z Rožmberka. Stavbu vedl osvědčený rožmberský stavitel Baldassare Maggi z Arogna, italský architekt, který mimo jiné navrhl hudební pavilon Rondel na zámku v Jindřichově Hradci či zámek Kratochvíle.

Hotel Růže sídlí v budově bývalé jezuitské koleje.

Víme, že základní kamen byl slavnostně položen v březnu 1586, ale díky pověstné pečlivosti rožmberských úředníků víme i to, že dřevo se sem plavilo po Vltavě z Rožmberka a Loučovic, vápno se vozilo z Chvalšin, hřebíky, plech a železo pocházejí z rakouského Freistadtu a na zasklení 59 oken krumlovský sklenář Valentin tehdy spotřeboval 16 695 skleněných koleček.

Ještě dnes můžete v hotelu Růže vidět dobovou malířskou výzdobu, klenby a stropy interiérů včetně dalších stavebních prvků. Renesanční sgrafita, busty válečníků a čeští zemští patroni na průčelí budovy jsou výsledkem oprav budovy během 20. století, které se hotelu snažily vrátit původní renesanční tvář.

Návrat do renesance

Interiéry hotelu Růže v Českém Krumlově si prohlédnete jedině jako hosté anebo při Dni otevřených dveří.

Den otevřených dveří bude probíhat v hotelech Růže a Old Inn na náměstí Svornosti v Českém Krumlově od 16.00 hodin. Prohlédnete si jak nádvoří, terasu nad Vltavou a restauraci Katakomby, kde se dochovaly klenby původní klenby ze 13. století, tak svatební apartmá a interiéry budovy, kam se jinak nepodívají ani hoteloví hosté.

Těšit se můžete i na ukázky středověké hodovní tabule, degustace vína a módní přehlídku, chybět nebude ani bohatý doprovodný program s kejklíři a šermíři.

Kouzelný Krumlov

Do Českého Krumlova se můžete vydat také ve čtvrtek 30. dubna a v pátek 1. května, kdy se tak jako každý rok koná májová slavnost Kouzelný Krumlov. Ve čtvrtek vás čeká studentský majáles, dětské čarodějnické odpoledne v zahradách pivovaru Eggenberg se spoustou her a soutěží, společné zdobení a stavění máje a veletrh rukodělných výrobků neziskových spolků a škol.

Od 14.00 do 18.00 bude přímo v zahradě Museum Fotoateliér Seidel nabízet originální upomínku z Českého Krumlova v podobě pohlednice s vaším portrétem, vyhotoveným ve stylu fotografií našich babiček.

Přibližně v půl sedmé večer po skončení odpolední části programu vzplane v Pivovarské zahradě vatra, na níž si můžete opéct první jarní špekáček, a ve 20:30 pak z náměstí Svornosti vyjde Lampionový průvod. Ten přes Širokou ulici a Latrán opět doputuje do zahrady, kde pak bude pokračovat další program s koncerty.

Toulky po krumlovských muzeích a galeriích

Regionální muzeum v Českém Krumlově leží jen pár desítek metrů od hotelu Růže.

Do většiny z nich se samozřejmě můžete vydat kdykoliv samostatně, ale proč nevyužít prvomájové odpoledne? Součástí festivalu Kouzelný Krumlov je totiž každý rok Májové odpoledne otevřených muzeí a galerií.

Od 14.00 do 17.00 hodin se můžete zdarma podívat do Regionálního muzea, Museum Fotoateliér Seidel nabízí od 14.00 do 18.00 hodin prohlídky s 50% slevou ze vstupného; poslední prohlídka začíná v 17.00 hodin. Od 12.00 do 18.00 hodin se můžete také se 50% slevou podívat do Muzea vltavínů, děti nebudou platit nic.

Zahrada Kouzelné bylinky vznikla v souvislosti s natáčením stejnojmenného televizního seriálu.

Letošní novinkou je zahrada Kouzelné bylinky, která vznikla v souvislosti s natáčením stejnojmenného televizního seriálu. Najdete ji v Důlní ulici, přibližně 100 metrů od parkoviště u hlavního vchodu do Zámecké zahrady (ano, zahrady nad rozlehlým českokrumlovským hradem a zámkem s letohrádkem Bellarie a přírodní divadelní scénou s otáčivým hledištěm).

Do bylinkové zahrady s léčivými i jedlými bylinkami se v pátek 1. května zdarma můžete podívat od 13.00 do 17.00 hodin, otevřený bude i obchůdek s bylinnou tématikou.