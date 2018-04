Český konstruktér vynalezl nové jízdní kolo. Bez sedla

Svůj vynález si Laurin nechal ochránit před padělateli. "Erectusbike jsem přihlásil na Patentovém úřadu. Zjišťovali tam, jestli ve světě není něco podobného, ale naštěstí na nic takového nepřišli," řekl Laurin.

Podle něj dává chybějící sedlo cyklistům větší svobodu a víc se uvolní. Na erectusbiku se šlape vestoje středem zadního kola a pohyb na něm připomíná rychlý běh. Člověk se ovšem mnohem méně unaví. "Rozdíl mezi klasickým kolem a erectusbikem bych přirovnal k rozdílu mezi lyžemi a snowboardem nebo k rozdílu mezi jachtou s plachtami a windsurfingem. Kolo bez sedla je víc free," vysvětlil Laurin.

Erectusbike však před deseti lety nezačal vymýšlet jako kolo pro freestylové jezdce a byl by nerad, kdyby skončilo takhle jednoúčelově.

"Erectusbike jsem dělal jako bicykl pro velká města. Za klasickými koly nezaostává v rychlosti, ale na rozdíl od nich se dostane snadněji přes schody, vysoké obrubníky a další překážky. Erectusbike je menší než klasická kola. Do kufru od Škody Octavia se dají po sklopení řidítek složit tři erectusbiky," upozornil Laurin.

Výzva pro šikovné

Na erectusbiku vidí vynálezce třeba teenegery, jimž rodinné výlety na klasických kolech nevoní. "Erectusbike se od běžných bicyklů hodně liší, a kdo na něm jede, zaujme podobně, jako by seděl na historickém velocipedu. Erectusbike je pro cyklisty také velkou výzvou, bez šikovnosti ho nezvládnou. Kdo ale sportuje a umí udržovat rovnováhu, poradí si s erektusbikem i v šedesáti letech," konstatoval Laurin.

První prototyp erectusbiku vznikl před osmi lety. Kvůli výrobě Laurin nakoupil stroje a sám si udělal nástroje a přípravky, bez nichž by nové kolo na svět nepřišlo. Erectusbike vynalézal, vyráběl a předělával ve volném čase.

Skladné kolo i do metra

Se syny Janem a Filipem a s přáteli udělal vynálezce prvních deset erectusbiků a za 18 tisíc korun je nabízí v internetovém obchodě. A někde v dáli vidí továrnu na nová kola, kde by se jich vyrábělo 100 za měsíc a jednou třeba i 30 denně. "Český trh ale bude pro erectusbiky pravděpodobně příliš malý a naším dalším cílem jsou evropská a světová velkoměsta. Skladný a 13 kilogramů těžký erectusbike se vejde bez obtíží do tramvají a autobusů MHD i do metra," dodal Laurin.