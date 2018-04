Českou vesničku vyhladilo fiktivní uhlí

, aktualizováno 21:31

Měla to být trvalá vzpomínka na obec, která kvůli těžbě hnědého uhlí musela zmizet ze zemského povrchu. Ale už deset let poté, co buldozery zbouraly první domy, zmizela i ona poslední památka. Řeč je o Libkovicích a tamním kostele, který měl jako memento připomínat neslavný osud této severočeské vsi.