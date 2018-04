Obrana, kterou jsme nevyužili. Návštěva pevností na hranicích země

Měli jsme bojovat, nebo ne? Zrada? Zbabělost? Kapitulantství? Nebo jen realistické vyhodnocení bezvýchodné situace? Debaty o tom, zda trpné přijetí mnichovské dohody československou vládou a prezidentem bylo správné, či nikoli, zůstávají žhavé i po téměř osmdesáti letech. Jedno je jisté: pohraniční pevnosti, o nichž zde píšeme, svého účelu nedošly. Co by se dělo, pokud by tehdy přišel rozkaz k obraně? Odpověď neznáme, představuje jedno z velkých historických „kdyby“. Možná by dnes mapa Evropy vypadala jinak, pokud by se Československo bránilo, a Češi by měli skutečný důvod k národní hrdosti. Možná by o necelých deset let později, se zkušeností statečné obrany proti totalitnímu nepříteli, Češi a Slováci v roce 1948 tak snadno nepodlehli nové totalitě, té komunistické. Na druhé straně by v případě boje s nacisty nejspíš bylo velmi mnoho padlých vojáků i civilních obětí. Kdo ví, třeba by prokazatelná odhodlanost armády i prostých občanů vzala po prvních úderech wehrmachtu rychle za své. Možná by tu zůstala spousta měst, včetně Prahy, v troskách. Nebo? Názor na „Mnichov“ necháváme na čtenářích, dovolujeme si však nabídnout alespoň citaci z díla trojice historiků P. Pitharta, P. Příhody a M. Otáhala Češi v dějinách nové doby. Autoři zde na straně 641 (vydání 1991) uvádějí: „...v září 1938 se náš národ a jeho reprezentace octly v mezní situaci, kterou však nerozpoznaly (...) věříme, že i za tehdejších nepříznivých okolností by býval měl čestný boj osamělého národa smysl a je politováníhodné, že byla dána přednost kapitulaci bez boje.“