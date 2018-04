Českosaské Švýcarsko bez komerce. Přírodní perla Schrammsteine

Jedním z takových míst je i vyhlídka na monumentální skalní město Schrammsteine. Nachází se nedaleko městečka Ostrau v Saském Švýcarsku, které je od hranic v Hřensku vzdáleno pouhých 6,5 km.

Na Schrammsteine vede celá řada značených cest, z nichž některé začínají již za hranicemi. Jde však o cesty s poměrně velkým převýšením. My se proto vydáme z Hřenska autem až na lesní parkoviště, odkud vede na vyhlídku o poznání pohodlnější cesta. Nějaké to stoupání nás sice nemine, ale proti výšlapu od Labe to nic není.



Z Breite Kluft se vám naskytne krásný pohled do hluboké rokle plné skalních věží



Deset minut cesty od Hřenska

Letos už nás na hranicích nezdrží celníci, a tak cesta autem z Hřenska zabere ani ne deset minut. Pojedeme pořád podél Labe a přibližně 3 km za Schmilkou odbočíme vpravo směrem na Ostrau. Zde se vydáme po úzké silnici do kopce, až po pravé straně uvidíme malé lesní parkoviště. To je zadarmo, avšak má poměrně malou kapacitu (jen asi 20 aut). A tak zejména o víkendu je dobré přijet včas, protože po desáté hodině bývá už kompletně zaplněno.

Není se čemu divit. Přímo z parkoviště totiž vede lesní pěšina, kterou se dostaneme na hlavní turistickou trasu směřující nejen na Schrammsteine, ale i k řadě dalších krásných vyhlídek nacházejících se na rozsáhlém skalnatém hřebeni nad údolím Labe. Ten začíná už za Hřenskem a je srdcem národního parku Saské Švýcarsko.

Cesta z parkoviště až na vyhlídku trvá přibližně hodinu. Hned od parkoviště nás čeká pořádný výšlap lesní pěšinou. Po nějaké době ale dorazíme na modrou turistickou značku E3, která vede převážně po rovině, a tak si můžeme na chvíli odpočinout. Zanedlouho dorazíme k prvnímu většímu rozcestí, kde se dáme vlevo a začneme opět stoupat. Odbočka je značena na "Schrammsteinaussicht". Čeká nás cesta po dřevěných schůdcích mezi podivuhodnými skalními útvary.

Vyhlídka na Schrammsteine se nachází přímo na pískovcových skalách

Dobrodružný výstup po železných žebřících

To pravé dobrodružství však začne až za pár minut, kdy dorazíme na začátek jednosměrné cesty, která nás po železných žebřících a plošinách přivede až těsně pod vyhlídku. Nyní už zbývá jen vyšplhat po schůdcích na pískovcovou skálu. Z jejího vrcholu se vám naskytne překrásný výhled na okolní krajinu, plnou kouzelných skalních útvarů a stolových hor, které od sebe odděluje hluboký kaňon Labe.

Cestou zpět vás čeká dobrodružný sestup po schodech mezi pískovcovými skalami

Překrásný výhled nejen na skalní věže

Přímo před vámi se tyčí skalní věže Vorderer Torstein a Hoher Torstein, na levém břehu můžete obdivovat nesčetné množství stolových hor, v dáli pevnost Königstein a na pravém břehu horu Lilienstein, z jejíhož vrcholu je pěkný panoramatický výhled na Labe.

Nejvyšší bod Hoher Torstein, který máme před sebou, je jen 7 metrů výš, než je vyhlídková skála, na které stojíme. Vedle něj, vpravo v lesích osamoceně stojí skála Falkenstein. Nejkrásněji je tu dopoledne, kdy slunce krásně nasvítí skalní věže. Ty jsou hojně využívány horolezci a právě po zraněných horolezcích byl celý skalní masiv pojmenován. Schrammsteine totiž v překladu znamená "Šrámové kameny".

Hoher Torstein z plošiny v okolí vyhlídky

Kilometry panenské přírody

Podíváte-li se opačným směrem, než je kaňon Labe, uvidíte člověkem nedotčenou přírodu plnou hustých lesů, nad kterými se tyčí mohutné pískovcové věže. V dáli je vidět rozsáhlý skalnatý hřeben Affensteine (česky "Opičí kameny") či vyhlídková skála Carolafelsen. Až se dostatečně vynadíváte, můžete si odpočinout na vrcholové lavičce a rozbalit svačinu.



Zpátky nás čeká odlišná cesta, která je určena pro sestup. Ještě než začneme definitivně klesat, objeví se před námi malé rozcestí, ze kterého vedou jedny schody nahoru a druhé dolů. Zde rozhodně stojí za to vylézt kousíček po schodech nahoru, neboť vzápětí se před vámi otevře další nádherný pohled na skalní město, který by bylo škoda nechat si ujít.

Až se rozhlédnete, můžete se vrátit a po schodech mezi skalami začít sestupovat. Po chvíli se opět ocitnete na známé cestě, kterou jste přišli a která vás zavede zpátky na parkoviště.



Cesta na Breite Kluft nabízí jedinečné zážitky

Pokud byste si chtěli výlet prodloužit, můžete místo sestupu mezi skalami pokračovat po vrcholové pěšině k dalším pěkným místům, jako je např. nedaleká vyhlídka Breite Kluft. Nezapomeňte si však s sebou vzít dobrou mapu, abyste se v národní parku Saské Švýcarsko neztratili.