Českobudějovické muzeum motocyklů se přestěhuje

Otevření muzea oddálily nezbytné stavební úpravy. Přestože nedávná rekonstrukce připravila středověkou budovu pro galerijní účely, kolekce motocyklů bude potřebovat přece jen další speciální úpravy. Jsou to sice většinou drobnosti, jako osvětlení nebo zvláštní podlahy, které zabrání případnému poškození dlažby, ale jedna z nich termín otevření nakonec oddálila. "Problém nám připravily vstupní dveře. Za těmi bude třeba vybudovat pokladnu a zázemí pro personál, ale hlavně zádveří. Bez něj by tam v zimě pokladní vůbec nevydržela. To se nám ale nepodaří připravit tak rychle, protože potřebujeme souhlas památkářů," vysvětlil ředitel společnosti Zdeněk Volf.

Otevření muzea oddálí také jednání s majitelem budovy kvůli stavební příčce, kterou by bylo třeba odstranit: "Chtěli bychom, aby se tam vešlo co nejvíc exponátů, protože sbírka je skutečně zajímavá. Bylo by škoda využít z ní jen malou část." Majitel sbírky Petr Hošťálek, který ji Městským kulturním domům bezplatně zapůjčí, počítá s tím, že by do Malé solnice mohl přestěhovat většinu exponátů. "Myslím, že nebude třeba obětovat víc než deset procent sbírky," míní majitel, který se zároveň stane správcem nové expozice.

V novém muzeu bude kromě jeho oblíbených silných strojů také kolekce malých mopedů, které vyráběl budějovický Motor na přelomu padesátých a šedesátých let. "Muzeum by mělo mít sbírku zaměřenou na jihočeskou výrobu, proto jsem se pustil do renovace malých mopedů, i když mě osobně nikdy nelákaly," vysvětluje Hošťálek, který připravuje na jaro příštího roku také několik překvapení. "Mám tu několik unikátních strojů z jižních Čech, které dosud ještě nikdo neviděl. Na jarní vernisáži bude tedy několik světových premiér," dodává Hošťálek. Slibuje, že vernisáže pro laickou i odbornou veřejnost by se měly stát v novém muzeu samozřejmostí. Přestěhování sbírky do centra města určitě přivede k muzeu motocyklů víc lidí než dosud. "Náhodní návštěvníci k nám do Schneiderovy ulice vlastně vůbec nepřicházeli. I tak tu ale bylo skoro tisíc lidí měsíčně," dodává majitel.