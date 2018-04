Česko-slovenský výlet, který nezklame. Hřebenovka přes Javorníky

může se hodit Aktuální situace na hřebeni

Ve středu napadlo na hřebeni asi pět centimetrů sněhu, ale předpověď hlásí oteplení. Lze očekávat, že sníh nevydrží a hřebenovka bude krásně schůdná normálně po suchu. Hřebenovka Javorníků

Velké Karlovice-Podťaté – Kasárna (modrá), 4 km – sedlo Butorky (zelená), 4,5 km – Velký Javorník (červená), 7 km – Ztracenec (červená), 9,5 km – Malý Javorník (červená), 12 km – chata Portáš (červená), 17 km – chata Kohútka (červená), 18 km – Krkostena (červená), 22 km – Huslenky (modrá), 28 km. Jak se dostat do Velkých Karlovic

Velké Karlovice jsou dobře, avšak zdlouhavě dostupné. Pojedete-li od Vsetína vlakem, autobusem či autem, počítejte s velmi pomalou jízdou, neboť údolí Vsetínské Bečvy tvoří v podstatě souvislá zástavba vesnic. Autem pojedete až ze Vsetína ne více než 50 km/h, veřejné spoje navíc pořád někde zastavují. Menší množství autobusových linek jezdí do Velkých Karlovic též z Rožnova pod Radhoštěm přes Soláň. Javorníky na kole

Vzhledem k malé členitosti hlavní hřebenovky jsou Javorníky ideálním místem pro horskou cykloturistiku. Celá popisovaná trasa je pohodlně sjízdná na kole. Na Kasárna vyjedete po asfaltu, úbočím Velkého Javorníku vede pevná lesní cesta, která posléze pokračuje celým hřebenem až na Portáš. Ke sjezdu do údolí je dobré využít asfaltovou silničku z Kohútky do údolí Vranča. Vhodné terény pro cykloturistiku představují také lesní cesty nad údolím Podťaté a v okolí Kasáren, z nichž mnohé jsou vedeny jako značené cyklotrasy.