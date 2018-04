Konzervy nebrat! Češi se vracejí do kempů a chtějí utrácet peníze

Kempování se u nás ještě před pár lety zdálo být na ústupu, ale karta se obrací. Podle údajů Českého statistického úřadu je v České republice 516 kempů a 321 chatových osad.

„V posledních dvou letech zaznamenáváme výrazně větší zájem o dovolenou v České republice. A platí to i v případě kempů,“ říká manažer portálu Dokempu.cz Aleš Hanzl. Podle něj je příklon našinců k domácí půdě způsoben několika faktory.

„Jedním z nich může být zhoršená bezpečnostní situace v destinacích, kam Češi v dřívějších letech jezdili na dovolené. Naopak Česká republika byla dle Světového indexu míru, který každoročně vydává organizace Institute for Economics and Peace, v roce 2016 zařazena na 6. místo nejbezpečnějších destinací světa,“ vysvětluje Hanzl.



„Dalším faktorem bylo pěkné počasí v posledních dvou letech,“ dodává. „A pak je to také zvyšující se kvalita a rozsah služeb, které kempy svým hostům poskytují.“ Podle něj už dávno neplatí, že by do kempů jezdili převážně lidé s menšími příjmy.

Módní trendy se nevyhýbají ani kempům

A podle čeho se lidé rozhodují, zda v kempu zůstat, nebo jít o dům dál? „Každý hledá něco jiného. Rodina s dětmi klidné prostředí v přírodě a se zábavou pro děti, rybáři dobré místo na chytání ryb, mladí lidé zábavu a večerní život,“ vysvětluje manažer kempového portálu.



Obecně pak podle něj návštěvníci kempu neodpustí hlavně špinavé a neudržované sociální zařízení a špatně udržovaný areál. Potrpí si rovněž na ochotný personál, dobrou nabídku stravování a možnosti sportovního vyžití. A jsou rok od roku náročnější.

S tím souvisí i to, že jsou ochotni si připlatit. V kempech s moderním zázemím a službami na vysoké úrovni „vysolí“ - v závislosti na typu ubytování - klidně i částku rovnající se několika desítkám eur za den, kterou dřív byli ochotni dát jen za dovolenou v zahraničí.



Koupaliště s tobogánem, vybavené chatky s vlastním sociálním zařízením - našinec chce i v kempu pohodlí a zábavu.

„Lidé dnes také často odmítají na dovolené vařit a dávají přednost kempům se slušnou gastronomií,“ dodává Hanzl. A stejně jako jiné oblasti života, i kempování má své trendy. „Zaznamenáváme třeba narůstající zájem o prémiový kempingový nábytek, hlavně o rodinné stany s nafukovací konstrukcí, které se snadno staví,“ prozrazuje.



Na stránkách Dokempu.cz už dvanáct let probíhá anketa Kemp roku. V té poslední hlasovalo 11 523 lidí, desítku jimi vybraných nejlepších kempů České republiky jsme vám už představili.

S blížícími se prázdninami ale stojí za pozornost i další kategorie. Může se hodit například informace, které ubytovací zařízení je podle návštěvníků nejlepší třeba pro cyklisty, rodiny s malými dětmi, vodáky nebo mladé lidi, co se chtějí bavit.



Továrna na odpočinuté rodiče

Kdo někdy hledal ideální místo pro dovolenou s dětmi, ten ví, co je nejdůležitější. Nesmí tam být nuda. A ta podle účastníků ankety rozhodně nehrozí v Autokempu Frenštát pod Radhoštěm v podhůří Beskyd.



V autokempu Frenštát pod Radhoštěm se líbí hlavně rodinám s dětmi.

„Perfektní je dopravní hřiště, kde syn řádil na kole i koloběžce. Dětské hřiště s trampolínami, houpačkami, pískovištěm i sítí na míčové hry,“ vyjmenovává návštěvnice Klára K. přednosti místa, které se pyšní titulem Nejlepší kemp roku 2016 pro rodiny s dětmi.



Chválí také altány s krbem, kde si můžete ugrilovat něco dobrého, nebo jen tak posedět za špatného počasí, bistro, které otvírá už v sedm ráno, nedaleký aquapark a teplou vodu ve sprchách po celý den.

Ve Frenštátu se můžete ubytovat ve vybavených chatičkách, stanu či karavanu, kdo přijede na pět a více nocí dostane dvě vstupenky do aquaparku zdarma. V kempu je stylová restaurace, větší děti ocení badmintonové hřiště, pingpongový stůl i Wi-Fi.

S domečkem na kolech

Stále větší oblibu si u nás získává dovolená pod vlastní střechou, ale přesto pokaždé jinde. Jenže kam se s „bydlíkem“ vrtnout? Za Nejlepší kemp roku 2016 pro karavanisty vyhlásili účastníci ankety Autokemp Brodský v Červeném Kostelci.



Majitelé „bydlíků“ se do autokempu Brodský v Červeném Kostelci rádi vracejí.

„Ani letos jsme si Broďák neodpustili, jezdíme sem každý rok s karavánkem aspoň na pár dnů,“ přidali své hodnocení manželé Kašparovi. „Krásný kemp - bohatá zeleň, dřevěné sochy, nová kuchyňka, dobré sociálky a na záchodech hraje rádio! A i když jsme přijeli na konci sezony, v restauraci stále vařili.“



Přespat tu lze ale také ve stanu či v chatce, o zábavu se postará lanové hřiště, Brodíkův pohádkový svět fantazie, půjčovna lodiček i šlapadel a ráj je tu prý také pro rybáře.



Krumlovské „ahóóój!“

Na pravém břehu Vltavy, konkrétně na 298. říčním kilometru, asi v polovině cesty mezi Českým Krumlovem a Vyšším Brodem, se rozkládá Nejlepší kemp roku 2016 pro vodáky.



Nemusíte si ani vézt bydlení s sebou. Kempink s půjčovnou lodí Kanak Branná nabízí také chatičky nebo netradiční ubytování v tee pee či ve stanech s podsadou.

Nejlepším kempem roku 2016 pro vodáky je podle hlasujících v anketě Kemp roku Branná v Jižních Čechách.

„Jako každý rok přibylo několik maličkostí, které ale pobyt v kempu povyšují o hodně výš, než je běžné,“ pochvaluje si František, jenž v Branné loni trávil volno už po několikáté. Dvacet let se do kempu vrací také Daniel E. „Doporučuji ho i rodinám s dětmi,“ napsal ve své recenzi.



„Prostor pro stany je veliký a umístěný dál od občerstvení, takže je tu relativní klid. Sociální zařízení jsou vždy čistá, na WC je toaletní papír, sprchy se stále teplou vodou za 20 Kč,“ libuje si. Líbí se mu také, že loni dostali malí vodáci na památku placku Kanaku, kterou nosili pyšně i po příjezdu domů.

Když do sedel, tak na jižní Moravě

Nejlepším kempem roku 2016 pro cyklisty byl zvolen Autokempink Strážnice, který je zároveň 10. nejlepším v ČR a třetím v Jihomoravském kraji. Kromě toho, že je skvělým výchozím bodem na vinařské stezky, potěší cykloturisty i možnost odložit si kolo do uzamykatelné úschovny.

Autokempink Strážnice je oblíbený u cyklistů. Mohou si tu uložit stroj do zamykatelné kolárny a po celodenním šlapání se svlaží v bazénu.

„Velkou výhodou je koupaliště s tobogánem a opravdu nádherné cyklookolí nejen podél Baťova kanálu, které nám učarovalo,“ ocenil loni kemp jeden z jeho návštěvníků Miras, který chválí i čistotu sociálních zařízení a klid. S tím je spokojena i další recenzentka Radka, které chybí jen nějaké atrakce pro děti pro případ nepříznivého počasí.



Pro milovníky ticha

Za kemp roku 2016 s nejlépe hodnoceným prostředím považují účastníci ankety Camping Olšina v blízkosti obce Černá v Pošumaví na břehu přehrady Lipno. Mimo jiné je vyhlášený tím, že tu přísně dodržují noční klid.



Camping Olšina v blízkosti obce Černá v Pošumaví. Romantika na břehu Lipna a klid.

„Jedná se opravdu o klidný rodinný kemp. Chválím i zákaz pouštění radia či muziky. Rádi se sem za rok vrátíme,“ napsal do hodnocení Libor K. „Musím poděkovat celému personálu za zpříjemnění pobytu na Lipně. Smekám před paní uklízečkou, protože takto čisté sociálky se v českých kempech běžně nevidí.“



Ne každému jsou ovšem striktní pravidla kempu po chuti. Například Makovcovi zde nebyli ani trochu spokojeni. „Něco neskutečného. Po jednom dni pobytu jsme raději odešli do jiného kempu,“ napsal zástupce rodiny na web. „Je to zde jak v káznici se zpřísněným režimem, šikana, nepříjemnosti.“

Tady vědí, co vás bude bavit

Někteří lidé jezdí kempovat proto, aby se kochali zelení nebo chodili na houby, jiní čekají dokonalý servis. Pokud chcete vědět, jak to vypadá v Kempu roku 2016 s nejlépe hodnocenými službami, vydejte se do Autocampu Sedmihorky.

Kempink u rybníka v Českém ráji, který byl také v předchozích třech letech vyhlášen jako nejlepší pro rodiny s dětmi, nabízí kromě koupání, dětského hřiště, volejbalu, beach volejbalu, pétanque či půjčovny sportovních potřeb také naučnou stezku nebo animační zábavu včetně výuky irských tanců.

Kempem roku 2016 s nejlépe hodnocenými službami se stal Autocamp Sedmihorky v Českém ráji.

„Vynikající program pro děti, výlety s Vítkem i potlach s Rákosníčkem, cvičení s Bubinou i zvířátka s Andreou, byli jsme moc spokojeni,“ napsal v hodnocení Daniel G. V sezóně tu sice bývá plno, ale komu nevadí tábornický ruch, nebude zklamaný.



Diskotéka, pouť i letní kino

I to se dá zažít na dovolené pod stanem, konkrétně na jižní Moravě v Autokempu Merkur Pasohlávky, který byl zvolen Kempem roku 2016 s nejlépe hodnocenou zábavou. A kdo tam byl, tak asi ví, proč. Hlava vám půjde kolem ještě dlouho po návratu domů.



Rozlehlý areál nabízí doslova všechno, co vás napadne. Diskoték je několik, občerstvení ještě víc. Můžete si půjčit šlapadlo nebo si vyzkoušet windsurfing, kiteboarding či střelbu. Nechybí ani pláž pro naturisty, skákací hrad, lunapark, letní kino, hřiště na tenis či beach volejbal nebo nedaleký akvapark.

V Autokempu Merkur Pasohlávky se nudit nebudete. Spíš během pobytu nestihnete vyzkoušet všechny atrakce, které tu jsou k dispozici.

„Za skvělou věc jsme považovali zejména klidovou zónu, kde se mohou ubytovat rodiny s malými dětmi,“ napsala Marta P., která by kempu vytkla pouze vyšší ceny v restauracích, zápach v umývárnách a ke konci i špinavou vodu v laguně.

Šárce, která do kempu jezdí často, se líbí, je zde živo. „Úklid na sociálkách se letos trochu zlepšil, loni to byla katastrofa, sociálek je málo a jsou zastaralé. Jediné co nám vadí, že kvůli vodním lyžím je zrušena pláž. Musíme chodit daleko a tam je to přeplněné. Chválíme vinný stánek,“ dodává.

Loňský vítěz mezi kempy: