Česko, nebo Alpy? Věčné dilema!

Je to tak trošku boj. Musím zapomenout na delší oblouk a na každé druhé muldě to otáčím. Hop, hop! Je to docela namáhavé - kolena bolí, stehna hlásí, že si dovolenou představují trošku jinak.

Každých deset obloučků stojím, zoufale zavěšená na hůlky, a zhluboka dýchám. A pak znovu: deset obloučků a konec. Když se dostávám do spodní části černé sjezdovky v Harrachově, mám pocit, že mi nohy upadnou.

Neplánovaný adrenalin

Na sjezdovce leží jedna mulda za druhou, zpod rozježděného sněhu občas nepředvídaně vykoukne led a hned se hlásí o slovo. Připadám si jako loni na sjezdovce Mont Fort ve švýcarských Čtyřech údolích. Rozdíl je v tom, že na této sjezdovce ve Švýcarsku si muldy pečlivě "pěstují" a já se tam za tímto adrenalinem vydala dobrovolně.

A to přitom tady v Harrachově vydatně sněžilo. Celou noc se shora sypaly vločky jako dvoukoruny. Napadlo dobrých třicet centimetrů sněhu. Ale rolby po celonočním sněžení zůstaly stát někde v garáži.

A teď střih a další obrázek. Sněhová kalamita v Saalbachu-Hinterglemmu. I tady sněží celý den a celou noc. Rolby na sjezdovky vyrážejí hned po skončení lyžování. Když se pak nad ránem probudím, vykouknu z okna, vidím, že tam stále ještě jsou. Právě se začíná rozednívat, přestává sněžit a na temných obrysech okolních hor bliká oranžové světlo rolby.

Když se později postavím na svahu, čeká mě dokonale upravená trať, hladce urolbovaný "manšestr". Vyřádit se na muldách můžu i zde, na speciálním, k tomu určeném svahu. Pokud bychom si tedy řekli, že jedním ze srovnávacích kritérií je péče o lyžařské areály, Saalbach by tuto pomyslnou soutěž vyhrál na celé čáře.

Jedete letos lyžovat do Alp, nebo dáte přednost Česku? Hlasujte v anketě ZDE! Dáváte přednost lyžování v českých a moravských horách, nebo radši jedete do Alp? A proč? Podělte se o svůj názor s ostatními čtenáři v diskuzi.

Kolik to stojí?

Pak je tu však další hledisko: cena takové dovolené. V Harrachově si pořídíte jednodenní permanentku za 540 korun, v Saalbachu za 930 korun.

V Harrachově vám za to nabídnou sedm kilometrů sjezdovek (nutno dodat, že jindy mnohem lépe upravených), v Saalbachu za dvojnásobek ceny 200 kilometrů: od těch vyhlídkových pro lyžaře-začátečníky až po tříkilometrovou černou sjezdovku ze Zwölferkogelu nebo náročnou závodní tříkilometrovou trať do Hinterglemmu.

Peníze budou zřejmě mít při našem rozhodování asi největší váhu. A za dovolenou v Rakousku se to opravdu nasčítá. V Česku za oběd zaplatíte kolem stokoruny, v Rakousku nejméně trojnásobek. Za to však nebudete muset čekat, až servírka za barem dokouří cigaretu.

Naopak, obsluha na horských chatách na svazích nad Saalbachem je blesková. Přijde stylový mladík v kamizole a v kožených kalhotách, vaši objednávku si zaznamená na speciální kalkulačku, a když odchází, míjí dalšího číšníka, který vám právě přináší před minutou objednanou pěkně vychlazenou sklenici točeného piva.

Pokud budete hodně úspěšní, seženete v Harrachově ubytování od 150 korun (na některé z podnikových chat), v Saalbachu se však pod 600 korun nedostanete.

K tomu je však nutné si připočítat delší cestu: z Prahy i z Brna pojedete do Saalbachu kolem sedmi hodin. Do Harrachova dvě hodiny z Prahy a čtyři hodiny z Brna.

Takže sečteno a podtrženo: každá z variant má svá pro a proti.

V Rakousku vás čekají pečlivě upravené tratě, kde si budete moci opravdu vybírat, zaplatíte za to však nejméně jednou tolik. V Česku budou podmínky trochu spartánské, zato vás to vyjde levněji a nebudete muset přemýšlet, zda si dát jedno pivo či dvě.