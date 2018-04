Česko, nebo Alpy? Kam na lyže?

Lyžování v alpských centrech je jednoznačně lepší. Tamní sjezdovky jsou s kopečky v našich pohraničních hvozdech nesrovnatelné, ubytování kulturnější, služby solidnější.

Kdo si chce užít sportovního lyžování, jede do Francie, slunečnou pohodu vychutná v Itálii, sjezdovkovou i běžkařskou klasiku v Rakousku nebo Švýcarsku a případně dobrodružství při zimní turistice na Slovensku.

Jenže i tuzemské skireály mají své plusy. Mnohé se přibližují svými službami západnímu standardu. Někde se už rolbaři naučili starat o sjezdovky lépe než Italové, vlekaři jsou přívětiví jako Rakušané, dostatek sněhu je zaručen díky sněžným dělům a číšníci nedělají ostudu svému řemeslu.



Za to všechno se ovšem platí neustále se zvyšujícími cenami. Před dvěma lety doporučovalo Sdružení provozovatelů lanovek a vleků svým členům, aby zvýšili až dvojnásobně ceny permanentek, ale jim se tehdy do toho nechtělo. Ceny ovšem každým rokem zvedají a nezdá se, že by chtěli přestat. Udržují rovnováhu mezi cenami a kvalitou lyžování a návazných služeb.

Vždy, když se tuzemské lyžařské středisko o krůček přiblíží evropskému standardu, hned také zdraží. A návštěvníci jsou ochotni to akceptovat.



Tento stav lze dokumentovat i čísly. Sdružení vlekařů každý rok hodnotí skiareály hvězdičkami od jedné do pěti podle velikosti a kvality. Několik jich vždy dostane pět hvězdiček. Podíváme-li se do renomovaných světových skiatlasů, zjistíme, že by sotva přelezly jejich dvouhvězdičkovou hranici. Ceny denních permanentek tomu odpovídají. Až na špindlerovskou výjimku se pohybují mezi 500 - 600 korunami. Nejlepší zahraniční pětihvězdičkové skiareály chtěji za jednodenní permanentku něco přes 1000 korun za den.

Doma vs. Alpy

Sečteno a podtrženo, existují dva tipy lyžování - tuzemské a zahraniční. Doma má smysl jezdit na víkendy nebo dokonce jen na jeden den. Výhodné je také, pokud máte superlevné ubytování, nebo jste lyžař, kterému nevadí stát fronty a vozit se na stále stejné sjezdovce. Plus pro vás je, že se všude dorozumíte, autem dojede do střediska ze svého bydliště během dvou hodin a nemusíte se příliš finančně omezovat v jídle, pití ani zábavě.

Do zahraničí jsou výhodnější týdenní pobyty s dopravou, ubytováním a permanentkou. V Alpách si užijí především milovníci velkých areálů, kteří nechtějí stát fronty na lanovky. Tady najedou každý den padesát až sto kilometrů za den, zatímco v Česku jsou rádi za každý kilometr.

Velká centra obvykle nabízejí dražší týden, než je obvyklé v Česku. Menší alpské skiareály ve Francii a Itálii ovšem vrážejí doslova nůž do zad velkým tuzemským centrům. Srovnání padesáti až sto kilometrů sjezdovek (= malý alpský areál) s necelou dvacítkou (= velké české středisko) je do očí bijící. Navíc v Alpách se dá pořídit slušný týdenní zájezd pro čtyřčlennou rodinu za 35.000 korun, do kteréžto sumy se v Krkonoších vejdou stěží.

Proto probíhají v Česku pokusy o integraci několika středisek do jedné permanentky. Letos se spojily Janské Lázně s Pecí pod Sněžkou a bude se jezdit v tak zvané Skiareně, Boží Dar nabízí permanentku spolu s německým Oberwiesentalem a Šumavský super skipas platí v Kramolíně, Špičáku a na Zadově.