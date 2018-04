Česko chce na výstavě EXPO v Šanghaji ohromit Karlovým mostem

17:46 , aktualizováno 17:46

Karlův most, české lázně i Lednicko-valtický areál budou na výstavě EXPO 2010 v Šanghaji reprezentovat české národní poklady. Expozice s názvem Perly ČR budou doprovodným program hlavní výstavy a má představit prý to nejlepší, co Česká republika může ukázat světu.