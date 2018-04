Českému safari začala sezona, mezi zvířaty můžete i přespat

Zoo Dvůr Králové V letní sezoně je otevřena každý den od 9 do 18 hodin včetně

víkendů a státních svátků. Více informací na

www.zoodvurkralove.cz Kolik co stojí?

Plné vstupné: 160 Kč

Větší děti, důchodci: 100 Kč

Děti 2 až 6 let: 40 Kč

Děti do 2 let: zdarma

Rodinné vstupné: 470 Kč

Pes: 50 Kč

Parkování: zdarma

Dvoulůžkový pokoj v bungalovu v Safarikempu 2 110 Kč

Čtyřčlenná rodina se 2 dětmi ve vlastním karavanu 890 Kč, ve stanu 585 Kč Hosté Hotelu Safari a ubytovaní v bungalovech Safarikempu mají vstup do zoo zdarma po celou dobu pobytu. Počet návštěvníků v roce 2009:

552 000 Počty zvířat (druhů):

2 350 (330)