České Švýcarsko vítá novou sezónu: Pěšky, na lodích i na kolech

V Děčíně už koncem března odemkli zámecké zahrady a otevřeli via ferratu na Pastýřské stěně, otevřeno má i zámek v Benešově nad Ploučnicí. Otevírání turistické sezóny v Českém Švýcarsku tím ale nekončí.

Do soutěsek nebo do Lorety?

K nejhezčím místům Národního parku České Švýcarsko patří vedle Pravčické brány a vyhlídek u Jetřichovic také řeka Kamenice poblíž Hřenska a Edmundova a Divoká soutěska, jimiž se proplouvá na pramičkách. Letos budou soutěsky otevřené denně, a to do 4. října od 9.00 do 18.00 hodin, od 5. října až do 1. listopadu do 17.00 hodin. Novinkou je expozice Z mlýna do srubu a zpátky, kterou si můžete prohlédnout v rekonstruovaném srubu mezi soutěskami.

Loretánská kaple v Rumburku patří k barokním klenotům severních Čech.

V ambitech překrásné barokní Lorety v Rumburku si až do 30. května můžete prohlédnout výstavu Život kostelů Broumovska, která na barevných fotografiích Jana Záliše představí deset barokních kostelů v okolí Broumova.

Pěšky i na elektrokolech k sousedům

Sídlem Správy Národního parku je město Česká Lípa. Právě odtud startuje v pátek 17. dubna vyjížďka na elektrokolech k sousedům do oblasti Národního parku Saské Švýcarsko (Nationalpark Sächsische Schweiz). Okružní trasa vede z náměstí v Krásné Lípě Kyjovským údolím do Hinterhermsdorfu a zpět do Krásné Lípy.

Zámek v Benešově nad Ploučnicí patří k těm, které prodlužují sezonu a rozšiřují otvírací dobu.

Do Německa míří také horská túra po nejkrásnějších skalách Zadního Saského Švýcarska aneb putování za tajemstvím Loupežného hradu Wintersteinu. Vycházka začíná v neděli 19. dubna v 10.00 hodin na vlakovém nádraží Mikulášovice-střed a vede přes Wachberg kolem skal Pohlshorn a Teichstein na Zeughaus a dále přes skalní hrad Winterstein na Malý Zschand a Felsenmühle (Skalní mlýn).

Ujdete celkem 17 km, ale pozor, na několika místech budete zdolávat skalní žebříky. Jízdné si každý hradí sám, před cestou je nutné zakoupit jízdenku Labe Elbe (pro 5 osob 400 Kč, pro 1 osobu 200 Kč).

Nový zážitkový areál

Slavná Pravčická brána bude mít od letošního roku sestřičku - dřevěná kopie symbolu národního praku doplní společně s dalšími šesti herními prvky nový zážitkový areál na Mezní louce. Slavnostní otevření dětského hřiště před bývalým rekreačním střediskem celní správy přímo u silnice na Jetřichovice se koná dopoledne v sobotu 18. dubna.

Na Pastýřské stěně v Děčíně objevíte malý ferratový park, kde se nabízejí trasy různých délek a obtížností.

Na patnáct metrů dlouhou a téměř čtyři metry vysokou bránu padlo osm krychlových metrů akátového dřeva. Na rozdíl od té skutečné, kamenné, po ní budou děti smět chodit a bude sloužit také jako skluzavka nebo začátek slaňovací dráhy s kladkou.

Letos se také otevře další dětské hřiště Na Tokání, opravená turistická cesta z Mezné do soutěsek Kamenice k Meznímu můstku a zážitkový areál Rysí stezka. Již 18. dubna odpoledne můžete být svědky otevření nově značené trasy z Jetřichovic přes Všemily do Srbské Kamenice; akce začíná ve 13.00 hodin u informačního střediska v Jetřichovicích.