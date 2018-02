Turistické stezky v Českém Švýcarsku budou uzavřené až do března

14:24 , aktualizováno 14:24

Na turistické stezky do Českého Švýcarska se budou moci lidé vrátit až v březnu. Správa parku totiž stále odstraňuje škody způsobené lednovou vichřicí. S ohledem na bezpečnost návštěvníků tak platí zákaz vstupu do lesů. Ten se týká také oblasti v okolí Rumburku, kam nebudou smět lidé až do konce dubna.