České nýty drží pohromadě slavný most

Architektonická dominanta Austrálie

Harbour Bridge v Sydney je jednou ze tří nejvýznamnějších dominant Austrálie.

Obloukový most byl postaven před více než sedmdesáti lety, aby překlenul nejužší místo Sydneyské zátoky, a spojil tak oddělené části města. Má délku 1149 metrů a je 49 metrů široký. Už v roce 1932 zaznamenal průměrný provoz 11 000 vozidel denně. Dnes je to 165 tisíc.

Má oddělené jízdní pruhy pro auta a autobusy ­ nejméně tři v každém směru, dále prostorný chodník pro pěší, cyklistickou stezku a dráhu pro sydneyské metro, které však vede většinu linek po povrchu a připomíná spíše berlínskou S-Bahn.

Z mostu je krásný výhled na Sydneyskou zátoku; další architektonický div Austrálie. A navíc si odtud odnesete neuvěřitelný zážitek, který se jen tak nějakému smrtelníkovi nepoštěstí: sydneyská opera vám při přechodu mostu bude ležet u nohou.

Turistická atrakce

Proč lidé tolik touží jej zlézt a vidět shora? Je to díky podnikatelské šikovnosti firmy BridgeClimb (to česky znamená něco jako výstup na vrcholek mostu"). Firma využívá údržbářských schodišť a chodníčků v každém ze dvou oblouků mostu ­ a vodí po nich turisty až na samý vrchol konstrukce ve středu mostu.

Celá procedura trvá nejméně tři hodiny a je to velké divadlo, ceremoniál a posvátný obřad. Po zakoupení vstupenek sedíte v příjemné místnosti, kde vám promítají filmy o historii mostu.

Z bezpečnostních důvodů se nesmíte odpojit. Dále vám například dají fouknout do trubičky, zda nejste od vlivem alkoholu, přeptají se na zdravotní stav. Je to skoro, jako byste se chystali na let vesmírnou raketou. Nebo na výstup na vysokou horu pod vedením zkušeného horského vůdce.

Dostanete speciální obleky, za opasek vám pověsí vysílačku pro dorozumívání se s velínem", u spodku oblouku se připojíte asi metrovým lankem pomocí karabinky k dalšímu lanu, které vede podél celého schodiště a cesty až na vrchol.

Výstup je dlouhý 1500 metrů a vede po žebřících, lávkách a přímo po mostním oblouku. Neustále jste zásobováni všemožnými statistickými a historickými údaji o mostu, kdokoliv z personálu vám udělá, co vám na očích vidí.

Neexistuje, že by vás někdo poslal ke kolegovi s tím, že vaše otázka či žádost je nepatřičná a on má jinou funkci. Oslovený se v takovém případě omluví, že vám nemůže vyhovět osobně, a příslušného kolegu vám přivede, přivolá nebo vás k němu s milým úsměvem zavede.

Zájemci o pohled z výšky mostu mají i jinou možnost ­ totiž vystoupat vnitřkem až na vršek jednoho z obou betonových sloupů mostu (tzv. South Pylon), a to až do předposledního patra zcela zdarma, poslední schodiště plus vyhlídková terasa za pět australských dolarů.

Peněz nikdo nelituje

V Austrálii je placení velmi delikátní věcí. Turistická atrakce se tváří, jako by jí to bylo líto, že chce od návštěvníka nějaké peníze. Udělá to jednou, diskrétně ­ a pak mu poskytne co největší komfort. A proto leckterý turista vytáhne z peněženky 125 australských dolarů, i když by o kousek vedle za rozhled z téměř poloviční výšky stačilo dolarů pět.

Atrakce se stala populární i mezi českými studenty angličtiny ­ natolik je láká závrať výstupu a pár hodin královsky slušného zacházení. V Sydney dělají maximum pro turisty, ale i pro most. Ten proto nechátrá, nemá problémy s financováním údržby, na jeho pastelově šedém nátěru neuvidíte sebemenší kaz.

Češi kdysi dovedli vyrobit šest milionů kvalitních nýtů. Australané je optimálním způsobem stále lépe zpeněžují.

Může se hodit Jak se tam dostat



Do Austrálie je nutné vízum, které kromě cestovních kanceláří či jiných specializovaných firem vyřizuje australská ambasáda ve Vídni. Je nutno počítat s pár týdny na tuto proceduru včetně nutnosti základní lékařské prohlídky.