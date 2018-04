České moře v Chorvatsku

Chorvatské pobřeží se táhne od severozápadu na jihovýchod. Pobřežní čára je dlouhá přes 5800 kilometrů. Zátoky, zálivy, ostrovy, hřebeny, útesy, výběžky - takto členitý terén lze najít snad jen v Řecku či Norsku.

Ať už si člověk stoupne v přímoří kamkoli, může si být jist jednou věcí - téměř nikdy nespatří vycházet slunce z panenských vod nespoutaného živlu. O Chorvatsku lze tedy říci, že je zemí západu. A to nejenom svým myšlením, historickou orientací, ale i nevyslovitelně krásnými večery, při nichž se rozpálený oranžový pomeranč pomalu utápí v klidných vlnách příliš slaného moře.



Blahodárné moře

Právě vysoké slanosti však vděčí Jadran za svoje křišťálové odlesky. A také za léčivou sílu, která astmatikům a alergikům dokáže navracet zdraví. Krystalky soli, jež se pod žhnoucím sluncem během několika minut vynořují na vykoupaném těle, mohou být sice nepříjemné, ale zato jsou blahodárné. Pokud platí, že moře dává život, Jadran jej dává dvojnásobné množství.

Chorvatsko však není jen výjimečně čisté moře, v němž je vidět i do padesátimetrové hloubky. Na sedm set tisíc Čechů, a to jsou pouze oficiální čísla, se sem v posledních letech pravidelně vrací také z jiného důvodu - Češi mají prostě tuhle část světa zarytou hluboko pod kůží. Co by kamenem dohodil žijí lidé, kteří jim rozumějí. Podobná historie, podobné osudy, společné rodiny i boj za samostatnost a nezávislost.

Ještě v nedávné době byl prázdninový pobyt na Jadranu synonymem levné dovolené. Mýty padají. Chorvatsko se zvedá z bídy počátku devadesátých let a zcela jasně nabírá směr ke kvalitní až luxusní turistice. Sedmdesát pět procent hotelů je v soukromých rukou. Zahraniční investice se jen hrnou, počet hvězdiček zářících nad vchody do recepcí se viditelně navyšuje.

Stejně tak se rozšiřuje nabídka, jak si dovolenou zpříjemnit. Chorvatsko totiž opravdu není "jen" moře. Země s pěti miliony obyvatel a rozlohou padesát šest tisíc kilometrů čtverečních má osm fantastických národních parků, nespočet přírodních rezervací, vynikající víno, perly jako starý Dubrovník, romantický Trogir, katedrálu v Šibeniku, Plitvická jezera, Diokleciánův palác ve Splitu či baziliku ze 6. století v Poreči, které si pod svou záštitu vzalo UNESCO, a množství dalších památek, jejichž stáří sahá hlouběji než leckterá učebnice dějepisu.



Aktivní dovolená

Proto už žádné ležení na pláži celý týden. To není zážitek, to umí každý. A navíc je to čím dál tím více nebezpečnější koníček. Mnohem přínosnější je třeba šlápnout do pedálů a vyrazit po cyklostezkách na túru krajinou, kterou jinde člověk nenajde. Co na tom, že mapy ani značení neodpovídají českým zvyklostem. Zabloudit nelze, všude se snadno doptáte a všude je na dosah záchytný bod, mořské pobřeží.

Nic neobvyklého není ani dovolená na koních, na raftu, přibývá golfistů, potápěčů, jachtařů i obyčejných turistů, kteří už nechtějí snášet tisíce lidí v těsném sousedství a uchylují se do opuštěných zátok či na osamělé ostrovy.

Jih země je odlišný od severu. To dá rozum. Nejen mentalitou, ale i přírodními scenériemi. Jiné aktivity je možné provozovat v hlubokých lesích v okolí Záhřebu, jiné v kopcích Istrijského poloostrova či v mohutném pohoří Velebitu.

Sjet úzký kaňon řeky Cetiny v Dalmácii blízko Omiše, proplachtit kolem sto čtyřiceti malých ostrovů a ostrůvků v národním parku Kornati či v džípu projezdit křížem krážem divokou krajinu podél bosenských hranic - to je jen část možností.

Na řadě výletů se lze snadno domluvit přímo s místními. Člověk tak ušetří nemalý peníz, který z něho vytáhnou zprostředkovatelské agentury. Třeba za pronájem loďky, noční rybaření. Vždy však musíte počítat s jednou věcí - ačkoli je Chorvatsko úžasně příjemnou, pohodovou a lidsky hřejivou zemí, řekne-li Chorvat "nema problema", jistojistě nějaké potíže nastanou.