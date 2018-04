České kuriozity v Pelhřimově

Turisté, kteří o prázdninách zavítají do českého města rekordů Pelhřimova, si mohou na prohlídku vyčlenit opět o něco více času. Tamní Muzeum rekordů a kuriozit ČR, sídlící v centru města v Jihlavské bráně, umístilo část své sbírky neobvyklých předmětů i do centra volného času Minimax. Nové expozici dominuje maxi šatní ramínko o délce 451 centimetrů, ale i populární maxi konvice na čaj, do níž se s přehledem vejdou čtyři lidé. K vidění je tu také funkční parní stroj kompletně zhotovený ze skla či historická sbírka mýdel.