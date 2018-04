České korunovační klenoty máte v Brně na dosah

České korunovační klenoty na dosah je název výstavy, kterou můžete navštívit do 31. března v letohrádku Mitrovských v Brně. V překrásně zdobených interiérech si prohlédnete umně vypracované repliky nejvýznamnějších symbolů české státnosti, které vytvořil jeden z nejlepších českých i evropských zlatníků současnosti Jiří Urban. Ten mimo jiné vyrobil šperky pro britskou královnu Alžbětu II. či pro papeže Jana Pavla II. a vytvořil také repliku císařské koruny Svaté říše římské.

České korunovační klenoty si v letohrádku Mitrovských můžete prohlédnout do 31. března

Hlavní „hvězdou“ výstavy bude svatováclavská koruna, kterou nechal vyrobit ještě před svou korunovací českým králem Karel IV. Koruna se třpytí 96 drahokamy a 20 perlami, umístěnými na 21 až 22 karátovém 1 mm silném zlatém plechu. Na vrchu koruny je umístěn křížek, který údajně obsahuje trn z Kristovy koruny. Kdo si podle pověsti nasadí korunu na hlavu neprávem, do roka zemře.

Podle některých informací Reinhard Heydrich nasadil symbol české státnosti na hlavu svému synu Klausovi, který opravdu do roka zemřel pod koly automobilu. Dnes je koruna spolu s žezlem a jablkem, které nechal vyrobit v 16. století Ferdinand I. Habsburský, uložena v Korunní komoře katedrály sv. Víta na Pražském hradě.

Výstava předznamenává významné výročí

Originály korunovačních klenotů opouští trezor ve svatovítské katedrále jen zřídka, proto si nenechte ujít příležitost prohlédnout si alespoň mistrně vypracované kopie. Výstava v letohrádku Mitrovských však není „jen“ o královských insigniích. Celá expozice se točí kolem osobnosti Karla IV. Právě on totiž nechal vyrobit v letech 1345 a 1346 svatováclavskou korunu a právě on oslaví v příštím roce 700 let od svého narození.

Letohrádek Mitrovských skrývá půvabně zdobené interiéry

Výstava, složená z kopií a faksimilií, tedy připomene především jeho život i dobu - k vidění budou středověké zbraně, dobové oblečení, obuv i doplňky, chybět nebudou ani významné listiny, pečeti a překrásně iluminované knihy z Moravského zemského archivu. Chybět nebude ani 3D model Karlštejna či podobizna samotného vladaře. Zpátky do 14. století se můžete vydat v letohrádku Mitrovských od úterý do pátku od 9 do 17 hodin. O víkendu je otevřeno od 10 do 17 hodin. Za vstupenky zaplatí dospělí 99 korun v pracovní dny a 109 korun o víkendu.

Letohrádek Mitrovských: zahradní kasino zdobené zednářskými symboly

Při prohlídce výstavy se nezapomeňte dívat okolo sebe. Letohrádek Mitrovských je totiž jedinečné architektonické dílo s překrásnou interiérovou výzdobou. Postavit ho nechal roku 1779 hrabě Antonín Mitrovský, jeden z průkopníků umírněného osvícenství, podporovatel školství a člen zednářské lóže. Právě zednářské symboly naleznete při procházce klasicistním zámečkem, určeným k odpočinku i zábavě, na každém kroku.

Výjimečná preciznost výzdoby i architektury měla údajně přilákat také francouzského vojevůdce a císaře Napoleona Bonaparte, který zde prý po bitvě u Slavkova strávil noc. Budovu, obklopenou zahradami však poté pohltila nová zástavba - kolem vyrostly obytné domy i průmyslové haly. Letohrádek se potom stal majetkem města a za 2. světové války v něm sídlila mateřská školka.

V současné době slouží klasicistní sídlo nejen výstavám, ale také dalším kulturním i společenským akcím. Pokud se vám prostory zalíbí a chystáte svatbu, určitě se do letohrádku Mitrovských na svůj velký den vraťte. Zámeček totiž slouží také jako obřadní síň.