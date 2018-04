České hory od poloviny března zlevňují. Tipy na areály, kde ušetříte

Stejnou částku ušetříte od 14. března v jesenických Koutech nad Desnou či ve Špindlerově Mlýně, kde ovšem půjdou s cenou dolů až 21. března. Nejvíce slevu pocítí lyžaři na šumavském Lipně, od 21. března o 150 korun. Jízdné se naopak nezmění na Bouřňáku či na Telnici v Krušných horách.

Volného ubytování bývá v jarních měsících dostatek. Pokud se rozhodnete vyjet na poslední chvíli, můžete využít stránky, kde lze hledat volné kapacity, například www.ceskehory.cz. Další penziony, někdy i s akční slevou, lze nalézt na stránkách jednotlivých středisek nebo na takzvaných slevomatech.

Může se hodit Užijte si jarní sluníčko na českých horách. Sněhu je stále dost. Vyberte si z aktuální nabídky.

Zájemci se musí pro koupi zlevněného pobytu rozhodnout hned, jak ho na webu objeví, protože akční cena trvá třeba jen dva dny a může ji využít jen omezený počet lidí. Minulý týden se dal na www.skrz.cz pořídit třídenní pobyt pro dva v Harrachově v tříhvězdičkovém hotelu Harrachovka s polopenzí a wellness procedurami pro dva dospělé za 2 799 Kč místo původních 6 220 Kč. Před nákupem je dobré se ptát, zda je kapacita dostatečná, aby se našlo volné místo v době, která se zájemci hodí.

Další slevy a akce

Nalákat lidi na jarní lyžování se areály snaží dalšími slevami i speciálními akcemi. V Koutech nad Desnou například mají jednorázové dárkové šeky, které si lze zakoupit na pobočkách sítě sportovních obchodů Helia Sport.

"Jednodenní permanentka pak vyjde na 430 Kč, lze ušetřit 200 Kč, na dvoudenním a vícedenním skipasu až 400 Kč," říká Michal Kestl, provozovatel areálu Kouty nad Desnou. Tato akce platí už nyní.

V Harrachově mají od 14. března akci Trefa, kdy se každý týden losuje, který den budou permanentky zlevněné. Sleva je přes dvacet procent a dospělí za skipas zaplatí 390 Kč, děti 310 Kč.

Červená Voda v Orlických horách láká lyžaře na zajímavé výhry. Ve všední dny, od pondělí do čtvrtka, zde losují troje hodinky. "Nově jsme také zavedli, že děti do šesti let zde lyžují zdarma. Máme i další novinku, a to tzv. dolyžovací 2,5hodinovku od 14 hodin za 190 korun," vyjmenovává novinky Radek Procházka z areálu.

Také beskydské středisko Razula ve Velkých Karlovicích nabízí lyžařům bonus: k celodenní či půldenní permanentce nově lyžaři získají hodinový vstup do termálních bazénů Horal. Už začátkem února zlevnil šumavský Špičák o dvacet procent půjčovné veškerého lyžařského a snowboardového vybavení.

Konec sezony? Až v dubnu

Vyrazit za levnějším sjezdováním se dá i do příhraničí. Zajímavé slevy nabízejí i v rakouském Sternsteinu, který leží na Šumavě nedaleko Lipenské přehrady u přechodu Vyšší Brod - Studánky. Například v pondělí 7. března tu může celá rodina lyžovat za 25 eur. Je však nutné se předem zaregistrovat na adrese office@sternstein.at (psát je možné i česky).

O sníh na horách zatím není nouze. Většina areálů zasněžuje a přinejmenším ty větší slibují, že budou fungovat do dubna. Na mnoha místech by rádi vydrželi do Velikonoc, kdy na hory obvykle ještě vyráží hodně lidí. Velikonoční svátky jsou letos od 23. do 25. dubna a až do tohoto data by chtěli lyžovat v Koutech nad Desnou.

V Harrachově dokonce slibují, že lyžování ukončí až na přelomu dubna a května. Podobné plány mají i ve Špindlerově Mlýně. "Chtěli bychom na Horních Mísečkách vydržet až do posledního dubna, což se nám v minulých pěti sezonách podařilo," říká Martina Čermáková ze skiareálu.

Sezona pravidelně končí na Mísečkách a na Pradědu

Horní Mísečky jsou spolu s jesenickým Pradědem místy, kde obvykle lyžařská sezona v Česku končí. Čermáková nicméně věří, že pokud trochu vydrží počasí, mohl by Špindlerův Mlýn nabídnout pěkné lyžování na všech sjezdovkách i o Velikonocích.

Lyžování se budou snažit udržet i v menších areálech, například menší krkonošské areály Kamenec či Kozinec budou zřejmě v provozu do konce března. Co nejdéle budou také vleky jezdit v malém jesenickém středisku Suchá Rudná na Bruntálsku.

Jak zlevní skipasy na horách - vybrané tipy Jeseníky Kouty nad Desnou od 14.3. dospělí z 630 Kč na 530 děti z 340 na 290 Krkonoše Špindlerův Mlýn od 21. 3. dospělí z 700 na 600 děti z 450 na 400 Harrachov od 14. 3. dospělí z 590 na 510 dospělí z 590 na 510 děti z 475 na 405 Kozinec-Jilemnice od 12. 3. dospělí z 370 na 320 děti z 250 na 210 Jizerské hory Kamenec od 12. 3. dospělí z 370 na 320 děti z 250 na 210 Vysoké nad Jizerou od 12. 3. dospělí z 370 na 320 děti z 250 na 210 Šumava Kašperky od 12. 3. dospělí z 370 na 320 děti z 250 na 210 Lipno od 21. 3. dospělí z 490 na 340 děti z 340 na 240 Špičák od 12. 3. dospělí z 520 na 400 děti z 70 na 54 Beskydy Razula, Velké Karlovice sjezdovka Razula zlevní z 390 Kč na 312 Kč (po jarních prázdninách, datum přesně nestanoveno)



