České hory drahé jako Alpy, na Ještědu zaplatíte 590 Kč

Zdražení vlekaři vysvětlují hlavně vysokými investicemi do lepšího vybavení i rostoucími poplatky za energii. Lyžování někde podraží až o polovinu, řada středisek naopak zůstane na stejné úrovni jako uplynulou sezonu.

"Zdražování je logické, střediska dala obrovské peníze do nových lanovek i do zasněžování. To se musí promítnout do ceny,“ říká předseda Svazu provozovatelů vleků a lanovek Jiří Bělunek.

Například na Ještědu zdraží jednodenní lyžování téměř o polovinu. Zimní středisko nad Libercem prochází letos modernizací za čtvrt miliardy. Tři nové lanovky a čtyři nové vleky musí cestující zaplatit podstatně dražším skipasem. Jednodenní lyžování přijde letos na 590 korun, ještě loni stálo čtyři stovky.

"Kvalitou lyžování se minulá a nadcházející sezona nedá srovnávat," vysvětlil ředitel provozovatele firmy Snowhill Daniel Svrček. Společně s Janskými Lázněmi je tak Ještěd na druhém místě nejdražších zimních středisek v republice. Také v Janských Lázních, které zdražily o čtyřicet korun, mají novou lanovku: osmimístnou kabinkovou.





Janské Lázně



Boj o zákazníky za miliardu

Nejvíce zdražují střediska, která prošla během léta velkými proměnami. To se týká hlavně menších a středně velkých areálů. Třeba krkonošské Benecko podražilo o 70 korun jednodenní skipas, ale lyžaři budou mít úplně novou lanovku.

Do zimních středisek letos proudí rekordní množství peněz, více než miliarda korun. Z lyžování se stává čistě soukromý byznys, ale často do stavby lanovek investují přímo obce, které chtějí do svých menších areálů přilákat návštěvníky z větších a dražších center. Větší lanovky mají odstranit věčně kritizované fronty a umožnit vícekrát sjet kopec dolů.

"Dosud stihli lyžaři sjet hlavní, tříkilometrovou sjezdovku v průměru šestkrát až osmkrát za den, s novou lanovkou by to mělo být až dvakrát tolik,“ říká jednatel firmy provozující sjezdovky na Černé hoře Petr Hynek.





Jeseníky



Služby, služby, služby

Konkurence mezi areály se stupňuje, rozšiřují proto služby. Samozřejmostí začínají být například skibusy vozící lyžaře z "nížin".

"Nemůže přežít areál, který nebude mít zasněžování a sjezdovku přejedete jednou denně rolbou," míní Bělunek. "Dnes už i klienti poznají, jakou rolbou sjezdovky udržujete,“ podotkl.

Areály se před nadcházející zimou snaží vylepšit své služby. V Krkonoších se například spojilo několik středisek do sdružení SkiRegion, kde budou mít jednotnou jízdenku. "Dohromady jde o čtyřicet kilometrů sjezdovek," řekl Jiří Krejčí z harrachovského areálu.

Nejdražší je stále Špindlerův Mlýn. Za jednodenní skipas tu zaplatíte 750 korun, stejně jako loni. Nezdražila ani Pec pod Sněžkou nebo Rokytnice nad Jizerou. Tam dokonce lyžaři ušetří: nebudou platit za parkování.

Vybrané ceny skipasů v horských střediscích v Česku

AREÁL LETOS LONI Špindlerův Mlýn 750 750 Janské Lázně 590 550 Ještěd 590 400 Rokytnice nad Jizerou 570 570 Harrachov 570 560 Pec pod Sněžkou 550 550 Herlíkovice 550 490 Tanvaldský Špičák 510 490 Bedřichov 390 370 Benecko 400 330 Jablonec nad Jizerou 330 320 Říčky 450 350 Klínovec 490 490 Špičák (Šumava) 470 450 Bílá 400 400 Deštné 420 420 Kašperské hory 330 290 Samoty - Železná Ruda 350 350 Javorový vrch (Beskydy) 320 320 Pozn.: Ceny jsou v korunách za jednodenní skipas pro dospělého v hlavní sezoně