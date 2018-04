České drama na Čo Oju. Laviny, sníh a mrtvola

"Hora nás asi nechce, nebo jsme ji trochu pozlobili," hlásí z tibetského základního tábora Josef Lukáš a dodává, že chtěli natáhnout fixní lana až do výšky 7400 metrů, ale kvůli špatným podmínkám se museli tohoto plánu vzdát.

"Dorazili jsme do předsunutého základního tábora, začalo hustě sněžit a Radovan Marek a Kamil Bortel hlásili, že jsou v pořádku, vaří si něco k jídlu a hlavně, že se jim podařilo dotáhnout fixy nad těžké místo do 7050 metrů," popisuje Lukáš atmosféru, která se však jen za několik málo hodin měla změnit o 180 stupňů.

Bylo osm hodin večer, když se z vysílačky ozvala špatná zpráva: "Stan, který zatím všechny prachové laviny míjely, protože byl postavený pod skalkou, náhle zasáhla větší lavina a stan lehl na zem."

Kamil v 7000 metrech Kamil v útočném stanu - 6950 m

Dramatický sestup

Horolezci se rozhodli nebezpečné místo opustit a okamžitě sestoupit dolů. "Slaňování trvalo přesně 5 hodin, kdy ve změti lavin dojeli po lanech na ledovec. Tam ještě bloudili v zasypaných trhlinách," líčí Lukáš dramatický návrat dvojice kamarádů. Právě tato zkušenost rozhodla, že expedice nebude pokračovat v prvovýstupu.

Atmosféru posledního rozhodnutí vzdát se výjimečného prvovýstupu ještě umocnila další příhoda. "Šli ještě pod stěnu do depositu pro zbytek lezeckého materiálu a po cestě zpět jsme našli mrtvolu. Podle oblečení asi dvacet let starou," hlásí Lukáš a dodává, že se všichni vrátili do základního tábora s jasným cílem: "Takže teď dáme dva až tři dny odpočinku a poté se pokusíme vylézt Čo Oju normální cestou."

Problém s vízy

Do normální cesty nastoupili horolezci v úterý. Ale pokus o výstup na vrchol, o který se chtějí pokusit všichni členové výpravy, komplikuje ještě jedna skutečnost. Horolezcům totiž skončí víza dříve, než by si přáli. "Snažili jsme se prodloužit víza o 10 dnů, což by nám mělo postačit pro pohodlné dokončení cesty. To se nám však nepodařilo, protože Tibet je zavřený a my máme vízum do 7. října," hlásí Lukáš.

Horolezci se přesto chtějí pokusit vystoupit na vrchol. "Věříme, že to dáme, držte nám palce," doufá za všechny členy výpravy Josef Lukáš.

Radovan v 7050 m