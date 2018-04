"České domy" v ruské Rjazaňské oblasti jsou vzorem bydlení

10:54 , aktualizováno 10:54

V unylé ruské lesostepi, kde vesnice s malinkými dřevěnými chaloupkami, zčernalými slaměnými střechami a rozbořenými kostely už léta skomírají, kde místo obchodu funguje korba nákladního vozu, kde stařenky zamotané do černých šátků tahají vodu z jediné studny pro celou ves a lidé se brodí v záplavě bláta a sněhu, stojí dvě zcela moderní a do ruské "glubinky" nezapadající obce. Vesnice Borki a Krutojarskij postavené v Rjazaňské oblasti koncem 90. let českými a slovenskými stavaři šokují svým, na místní poměry nevídaným, evropským vzhledem.