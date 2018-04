České cestovky ruší kvůli Iráku zájezdy

CK Fischer

Fischer na internetu oznámil, že vzhledem k situaci na Blízkém východě zrušil zájezdy do Egypta a na Kypr s odletem 20. března. Všichni klienti cestovní kanceláře, kteří nyní jsou v Egyptě a na Kypru, budou přepraveni zvláštním letem 20. března, kdy jim má dovolená skončit, zpět do České republiky.

Pro odlety 27. března a 3. dubna do Egypta a na Kypr nabízí CK klientům bezplatné překnihování na jiný zájezd.

Podle mluvčí CK Věry Kudynové se zrušený let do Egypta a na Kypr 20. března týká asi 200 klientů. Na další termíny 27. března a 3. dubna CK nabízí klientům změny destinace, nepředpokládá však, že by do Egypta a na Kypr letěla. Zájem mají klienti hlavně o překnihování zájezdu na Kanárské ostrovy.

Čedok

Čedok zatím žádný zájezd nezrušil. Mezinárodní situaci kolem Iráku CK monitoruje a je podle mluvčího Tomáše Brejchy připravena odlety a případně i přílety z Egypta podle vzniklé politické situace řešit. V případě zrušení zájezdu ze strany Čedoku, klientům firma vrací peníze bez storno poplatků. Klienti mohou ale využít i přesunutí termínu na pozdější dobu nebo zvolit jinou destinaci.

Firo-Tour

Ani Firo-Tour zájezdy do Egypta zatím neruší. CK je však připravena reagovat v případě, že válka začne a klienti v Egyptě by byli ohroženi. Podle marketingového ředitele Libora Diepolta CK vypravila letadlo s klienty do Egypta v pondělí. Nezaregistrovala přitom požadavek, že by se klienti chtěli vracet. "Jsme ochotni to kdykoliv udělat, ale v současné době to neplánujeme," řekl Diepolt.

Další letadlo s CK Firo-Tour má odletět 21. března. "Zatím počítáme, že odletí," poznamenal Diepolt.

Exim-Tours

CK Exim Tours lety do Egypta až do 10. dubna zrušila. Klientům, kteří měli do Egypta v této době vycestovat, CK nabídne bezplatné překnihování zájezdu na jiný termín nebo do jiné destinace. CK je připravena v případě zhoršení bezpečnostní situace přepravit klienty, zdržující se v současnosti na území Egypta, do 24 hodin zpět do České republiky.

Exim Tours zrušila celkem 14 odletů a takřka tisíc zájezdů, sdělil Jan Koláčný z CK. V současné době je v Egyptě 758 klientů Exim Tours. Ti se mohou rozhodnout mezi absolvováním programu zájezdu v jeho původním rozsahu nebo předčasným návratem, který CK zajistila. Do Egypta CK létá téměř každý den, takže pro ni není problém zpětné lety pro klienty zajistit.

Situaci na Blízkém východě cestovní kanceláře nadále sledují. Klienty budou o dalších změnách informovat.

Podle analytické společnosti Mag Consulting cestovní kanceláře nyní registrují zhruba 30 až 40procentní propad v prodeji zájezdů ve srovnání se stejnou dobou minulého roku, a to nejen do oblastí v blízkosti Iráku. Pokles prodeje však nelze vysvětlit jinak než zvyšujícím se napětím ve světě v souvislosti s válkou v Iráku, uvedl dříve Mag Consulting. Lidé podle firmy odkládají nákup své letní dovolené na pozdější termín, až se politická situace ve světě vyjasní.