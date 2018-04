České Budějovice: Městské slavnosti uzavřou náměstí

Kvůli městským slavnostem bude od dnešní 17. hodiny do neděle do 19 hodin zcela uzavřeno centrální náměstí Přemysla Otakara II. Doprava je na vjezdech do náměstí odkloněna z ulice Karla IV. do ulice Dr. Stejskala a z ulice U Černé věže do ulice Kněžské. V křižovatce ulice Biskupská pojedou auta do Radniční, pak směrem do České a Piaristickou do Krajinské.