Česká učitelka strávila noc v čínském vězení. Kvůli chybě úřednice

Příběh mladé učitelky začal zcela nevinně již zhruba rok před samotným zadržením. Vendula Nestávalová trávila spolu s přáteli prázdniny na Novém Zélandu. Během cesty jim však vykradli auto. Zmizely všechny osobní věci včetně pasu. „Vše jsme nahlásili na tamní policii. Ta mi pak vydala náhradní doklad, abych mohla dojet zpátky do Sydney. Po ztracených věcech ale policie pátrala a dokonce je během pár hodin našla,“ popisuje Vendula a dodává, že pas jí přišel poštou z Nového Zélandu do Sydney.

Protože ale Vendula věděla, že se úřední doklady v tomto případě zablokují a je nutné většinou vystavit nové, šla s pasem na ambasádu. „Výslovně jsem se ptala, zda pas není zablokovaný. Úřednice mě ujistila, že není a že s ním můžu bez obav cestovat,“ líčí Vendula.

Odvedla mě ozbrojená eskorta

S pasem pak pochopitelně cestovala. A to bez sebemenších problémů. V roce 2014 letěla na vánoční svátky domů. Ačkoli cesta za rodinou proběhla zcela standardně a bez komplikací, při cestě zpět do Austrálie ji zadrželi v čínském městě Kuang-čou. „Zablokovali celé letadlo s tím, že nikdo nesmí ven. Netušila jsem, co se děje. Pak přišla ozbrojená policie na palubu. Viděla jsem, že jdou přímo ke mně. Zkontrolovali mi doklady a vyzvali mě, ať je následuji. Na otázku, co se děje, mi řekli, že jde o náhodnou kontrolu,“ popisuje nejhorší zážitek života pětadvacetiletá Vendula.

V zamřížované vazbě, která vypadala doslova jako z hororových filmů, strávila bez jakékoli informace o tom, co se stalo a proč, celkem osmnáct hodin. Nedostala nic k jídlu, pouze dvě malé skleničky vody. Telefon pochopitelně používat nemohla. „Nikdo se mnou nemluvil, nikdo se mě na nic neptal, ale ani mi neodpověděl na mé otázky, co se stalo,“ říká Vendula, která, jak sama přiznává, většinu času probrečela schoulená v koutě.

V cele se mnou bylo 30 černochů

Po několika hodinách do její cely začali posílat další zadržené - zhruba třicet černochů, u nichž bylo podezření na nákazu ebolou. „Jednalo se pouze o muže,“ zdůrazňuje Vendula.

Až druhý den se konečně našel někdo, kdo byl ochotný s Vendulou stručně komunikovat anglicky. „Neřekli mi, co se stalo. Ale vyzvali mě, ať opustím jejich zemi a že mě posílají domů do Čech. Já jsem ale byla na cestě do Austrálie a domů jsem zpátky nechtěla. Nicméně mě posadili do letadla a já putovala zpátky,“ říká Vendula a vypravuje, že rovněž velkým překvapením bylo, že nevystoupila v Praze, ale v Paříži. „Neměli let do Prahy, tak mě prostě poslali zpátky do Evropské unie. Jedno kam. Prostě třeba do Paříže,“ dodává Vendula.

Během letu si také vyzkoušela, jak létají trestanci. Nastupovala jako poslední a posadili ji na speciální místo vpředu, vyčleněné pro tyto pasažéry.

Omyl, který vás stojí nervy i peníze

V Paříži si ji převzala ozbrojená francouzská policie, která ovšem už komunikovala anglicky. „Během pár minut mi vysvětlili, že se stala chyba. Že můj pas byl zablokovaný kvůli té tehdejší krádeži na Novém Zélandu. Omluvili se za nedorozumění a řekli mi, že jsem volná a můžu jít, kam chci. Jenže jsem byla v Paříži, bez letenky a bez peněz,“ popisuje velmi nepříjemné komplikace při cestování Vendula Nestávalová.

Nakonec jí pomohla rodina, která jí koupila letenku z Paříže do Prahy. Pak si nechala vyrobit nový pas, půjčila si peníze na novou letenku do Sydney a vyrazila k protinožcům znovu – na druhý pokus. „Letenka do Sydney stojí okolo Vánoc téměř čtyřicet tisíc korun. A když vás kvůli nějaké chybě jen tak pošlou zpátky, docela to rozpočtem otřese,“ říká Vendula a dodává, že druhou cestu už volila bez přestupu v Číně. „Tu zemi nemám ráda. Od tohoto zážitku se mi dělá špatně, jen když slyším čínštinu nebo cítím nějaké čínské jídlo,“ uzavírá svou zpověď Vendula v pořadu Australský sen na internetové televizi Playtvak.cz.