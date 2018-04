Studium práv v Anglii byla skvělá škola života, píše Češka

Do Velké Británie jsem se chtěla dostat hlavně proto, že výuka tam probíhá společně s místními anglickými studenty a ne s takzvanými “erasmáky”, tedy studenty z ostatních evropských zemí v rámci programu Erasmus. Na některých školách v Evropě se totiž studijní program vytváří speciálně pro zahraniční studenty, a není tedy úplně autentický.

Dalším důvodem pro výběr Anglie bylo i mé dětské okouzlení Harrym Potterem a jeho studiem na bradavické škole čar a kouzel v romantické Anglii. Univerzita Northumbria, která stojí ve městě Newcastle upon Tyne na severu Anglie, nedaleko skotských hranic, se proto stala - ne zcela z racionálních důvodů - mou první volbou.

Výběrové řízení

Výběrové řízení probíhá na domácí univerzitě, pro mě tedy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V prvním kole je nutné odevzdat všechny požadované dokumenty - výpis známek, doporučení od učitelů, motivační dopis, seznam vybraných univerzit... Druhé kolo již probíhá před komisí, kde uchazeč prokazuje hlavně znalost daného jazyka, dále uvede důvody, které ho ke studiu na zahraniční univerzitě vedou (např. přínos pro diplomovou práci apod.. Pokud žadatel uspěje, má možnost studovat na vybrané univerzitě.

Finance

Nespornou výhodou programu Erasmus jsou finance. Studentovi je na dané zahraniční univerzitě odpuštěno školné a dále získává stipendium na pokrytí životních nákladů. Některým studentům stipendium stačí, jiní pobyt sponzorují i ze svých prostředků. Obecně se uvádí, že stipendium pokryje 75 % všech nákladů. Finanční obnos je zaslán ve dvou splátkách na eurový účet, který si musíte zařídit. Pokud vám to studijní povinnosti dovolí, díky volnému pohybu pracovníků máte v rámci Evropské unie možnost si v zahraničí přivydělávat. Já jsem pracovala několik málo hodin týdně v obchodě s oblečením, což každému doporučuji.

Velká Británie je pro nás poměrně drahá, pokud peníze přepočítáváte. Vysokým cenám však odpovídá minimální mzda přes 6 liber na hodinu, která vám zajistí kapesné na výlety a vlastní zábavu. Avšak v případě nesplnění požadovaného počtu kreditů by student mohl být sankcionován odebráním stipendia. Osobně jsem o konkrétním případu neslyšela, ale možné to prý je. Studium by proto mělo být na prvním místě.

Typický britský domek, jehož pokoj jsem obývala. Mezinárodní večeře se studenty převážně z Malajsie Společný výlet podél části Hadriánova valu

Studium

Předměty je nutné si vybrat a zapsat ještě před odjezdem do zahraničí, vše probíhá on-line nebo poštou. Vybrané předměty je možné dodatečně měnit po příjezdu, záleží na ochotě místního studijního oddělení. Já si zvolila předměty trestní, rodinné a zdravotnické právo, dále mezinárodní lidská práva a ochranu práv dítěte. Pokud bych měla srovnat úroveň české a anglické právnické fakulty, dle mého názoru anglické školství vítězí. Učitelé byli vždy perfektně připraveni a technická vybavenost učeben je vyšší.

Systém známkování studentů spočíval v hodnocení celoroční práce, což považuji za mnohem efektivnější. Nesetkala jsem se s klasifikací na základě zodpovězení jedné či dvou otázek na konci semestru, jak je to běžné na vysokých školách v Česku. Většina vyučujících požadovala přípravu na každou seminární hodinu, aktivní účast v diskuzích nad doma nastudovanými případy, plnění průběžných písemných úkolů, semestrální esej a splnění závěrečné písemné zkoušky, která měla podobu české klauzurní práce. Často slýchám, že Erasmus pobyt je jedna velká párty, která se studiem nemá mnoho společného. Já se musela hodně snažit a připravovat, abych splnila požadované kredity, pokročila v diplomové práci a ještě stihla zběžně studovat na české zkoušky.

Jednou z nevýhod programu je, že předměty absolvované během roku v zahraničí jsou na domácí univerzitě uznány maximálně jako volitelné. Student tedy musí ročník opakovat a studium si prodloužit nebo obětovat část letních prázdnin a zkoušky vykonat během podzimního zkouškového období.

Nádvoří Durhamské katedrály Durhamský most přes řeku Wear Zápas fotbalového klubu Newcastle United

Spolužáci

Právnická fakulta University Northumbria spolupracuje s fakultou pražskou a olomouckou. Za pražskou fakultu nás oba semestry reprezentoval student doktorského programu a já jako studentka magisterského studia. Olomoucká fakulta vysílala studenty po jednotlivých semestrech, tudíž se jich vystřídalo více. Pokud máte možnost výběru, doporučuji vycestovat na oba semestry. Mnoho předmětů si bylo možné zapsat jen jako celoroční. Nabídka jednosemestrálních předmětů byla omezená, a také jejich úroveň byla dle mého názoru nižší, jelikož se jednalo většinou o předměty volitelné. Ze zahraničních studentů převažovali studenti z Malajsie, spřátelila jsem se i se studenty z Číny, Německa, Francie či Šrí Lanky.

A jací byli Angličané? Ve školních lavicích snaživí a dychtiví vyjádřit svůj názor. Myslím, že s aktivní účastí anglických studentů má co do činění vysoké školné, které je jistou motivací k podání co nejlepších studijních výsledků. Studenti platí školné 9 000 liber ročně (330 tisíc korun) po dobu čtyř let, což je společně s životními náklady bez studentské půjčky téměř nemožné.

Bydlení

Student si může zvolit, zda bude bydlet na univerzitních kolejích nebo si ubytování najde sám. V Anglii bylo paradoxně kolejní ubytování dražší než bydlet v soukromí, a proto jsem zvolila tzv. shared accommodation. Bydlela jsem v řadovém domku s několika dalšími studenty, se kterými jsem sdílela kuchyň, koupelnu a společenské prostory. Každý jsme měli vlastní ložnici. Doporučuji si předem zjistit, s kým budete bydlet, nejlépe přijít na prohlídku a ověřit si, jak jsou budoucí spolubydlící pořádkumilovní. Moje situace byla odlišná v tom, že jsem byla první nájemnicí domu a další spolubydlící se ubytovali až dodatečně. Ceny za pokoje se různí podle vzdálenosti od univerzity, velikosti pokoje či dopravní dostupnosti. Počítejte však s minimem 300 liber měsíčně (asi 11 tisíc korun).

Musím dodat, že pokud si chcete užívat bohatší společenský život a jste rádi mezi lidmi, je výhodnější bydlet na kolejích, kde jste v centru dění a je snazší se seznámit. Bydlení v soukromí může být trochu trosečnické.

Most Millennium přes řeku Tyne spojující Gateshead s Newcastlem

Výlety do okolí

Pokud není právě zkouškové období, budete mít dostatek času na průzkum okolí. Já jsem prochodila křížem krážem své dočasné bydliště Newcastle upon Tyne, který je proslulý svými mosty přes řeku Tyne a prolínáním tradiční a moderní architektury. Obzvláště ráda jsem zavítala na anglický soud, kde jsem z lavice pro veřejnost naslouchala trestním soudním procesům, mimochodem i s českými drogovými dealery. Fascinovala mě důstojná atmosféra, kterou dokreslovaly tradiční soudcovské paruky.

Na výlety do vzdálenějších končin doporučuji využít autobusovou linku Megabus, se kterou se při včasném nákupu jízdenky dopravíte opravdu levně po celé Británii. Během vánočních svátků jsem měla možnost navštívit městečko York a jeho svátečně vyzdobenou katedrálu. Malebné yorkské ulice se objevují i ve filmech Harryho Pottera jako kouzelná Příčná ulice.

Pozůstatky hradu Tynemouth Pláže Severního moře u města Tynemouth Společný výlet podél části Hadriánova valu

Dalším cílem mého výletování se stalo město Leeds, kde jsem navštívila například muzeum královských zbrojnic. Fotbalový Manchester mě mimo jiné překvapil rozlehlou čínskou čtvrtí, Durham nadchnul překrásnou středověkou architekturou. Poblíž města Gateshead se tyčí Angel of the North, 20 metrů vysoký ocelový anděl s rozpětím křídel přes 50 metrů, který určitě stojí za návštěvu.

Pobřežní městečko Tynemouth lákalo písečnými plážemi, hradem Tynemouth a opatstvím. Velmi vydařený byl výlet podél Hadriánovy zdi, který nám nabídl malebné výhledy na rozlehlé anglické pláně. Oblíbenou turistickou atrakcí je také hrad Alnwick, jehož historie sahá až do roku 1096 a který ztvárnil „potterovský“ hrad Bradavice.

V blízkosti mého dočasného působiště se rozkládal i národní park Lake District, který je sice jednou z nejdeštivějších částí Anglie, zato nabízí procházku nedotčenou přírodou. O Anglii se neříká, že je deštivá, jen tak zbůhdarma. V Newcastlu byly holínky s pláštěnkou nejdůležitějším módním doplňkem. Pršelo opravdu velmi často.

Škola života

Program Erasmus nabízí pro studenty stáže studijní, ale i pracovní, záleží na každém, co zvolí. Pro mě osobně to byla taková malá škola života - nejenže jsem poznala nový kus světa, zlepšila si angličtinu a prohloubila odborné znalosti, ale naučila jsem se i hospodařit s omezenými finančními prostředky a vypořádávat s překážkami byrokracie.

Hlavním cílem programu je podporovat evropskou spolupráci. Můžu potvrdit, že z mnoha nových mezinárodních přátelství a kontaktů čerpám dodnes - akademicky, pracovně i lidsky.