Česká revoluce na Jadranu! Děti paštikářů jedou na plné pecky

Party 24 hodin denně Nová Ibiza Škoda 105 se čtyřmi vysmátými mladíky na palubě se dočkala čehosi, v co nemohla ve svém věku ani doufat: dojela na ostrov Pag, považovaný za novou Ibizu. Jezdí sem pařit mládež ze všech koutů Evropy, v čele s Němci a Slovinci. Ale najdete tu i Finy, Dány, Švédy, Angličany, Slováky a pochopitelně taky Čechy. Na odlehlé divukrásné pláži Zrče, která před pár lety získala modrou vlajku jako jedna z nejčistších v EU, má nonstop provoz několik barů a dva taneční parkety. Uprostřed diskoték je bazén, drinky se nalévají rovnou do litrových nádob.

*I ve stínu je už 38 stupňů Celsia. Ale těmhle dívkám to nevadí, Show must go on!

V době naší přítomnosti tu svůj fotoeditorial připravovala chorvatská edice časopisu Playboy. Všichni tu pijí a tančí, a když už nemohou, svalí se do písku a spí. Zajímavé je, že mnohem rychleji odpadávají muži: kombinace slunce, alkoholu a tančících poloobnažených žen se zdá smrtící. Posádku zmíněné škodovky nacházíme rozprostřenou kolem časopisu Maxim. Pokoušíme se o dialog, chvíli s nimi cloumáme, chlapci však bohužel už nejsou s to promluvit žádným z evropských jazyků. Než přijde fotograf, hoši i škodovka záhadně zmizí. Vede nás to k domněnce, že se mohlo jednat o mimozemšťany.