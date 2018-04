Pomáhat a radit turistům. Čeští policisté zase vyjedou do Chorvatska

Ministr Zaorálek varuje před riskováním na dovolené Na přecenění schopností v horách nebo na moři upozornil v úterý na tiskové konferenci také ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. "V poslední době máme problém s odvahou českých turistů," uvedl. Jen v Chorvatsku podle něho každoročně zemře asi deset Čechů kvůli nezvládnutí situace, do níž se sami dostali neuváženým rozhodnutím. "Dnes je bohužel třeba být obezřetný i v zemích v Evropě," řekl také Zaorálek a připomněl nedávné teroristické útoky v Británii. Z důvodu bezpečnostních rizik doporučil občanům, aby se registrovali v aplikaci Drozd, kterou ministerstvo zahraničí využívá k tomu, aby informovalo Čechy v zahraničí v případě, že dojde k mimořádné situaci. Stejně jako v předchozích letech vznikne na ministerstvu zahraničí konzulární tým rychlého nasazení, jehož členové budou připraveni cestovat do země, kde dojde k mimořádné situaci, a posílit tamní diplomaty při pomoci českým turistům. V nejvytíženějších letoviscích v Bulharsku, Španělsku a Chorvatsku ministerstvo zřídí konzulární jednatelství. Kromě Chorvatska budou působit smíšené hlídky místních a českých policistů také v Bulharsku. Ministr upozornil také na to, že od dubna platí přísnější bezpečnostní režim na hranicích Schengenského prostoru. Podle něj to může zejména pro turisty na cestě do Chorvatska a zpět znamenat komplikace, na hranicích se mohou tvořit fronty. I přes tyto přísnější kontroly ovšem nadále stačí Čechům k cestě do Chorvatska občanský průkaz. zdroj: ČTK