Česká nemocnice v drsném Himálaji už zachránila desítky životů

česká nemocnice-ošetřovna v arandu Dina Štěrbová a Vítězslav Dokoupil se k nemocnici dostali náhodou před pěti lety, kdy oblast severního Pákistánu postihlo ničivé zemětřesení. Olomoučtí horolezci měli nemocnici do hor jen dopravit a postavit, nakonec ji i provozují. Pro tyto účely založili občanské sdružení Czech hospital, jehož jedinými členy jsou oni dva. Cesty do Karakorumu si hradí z vlastních úspor. Z rodinných účtů i peněz od dárců se jim v Arandu podařilo mimo jiné zajistit dispenzáře, který vydává léky, nebo zdravotní sestru, která do oblasti dochází. Od loňského léta mají Baltiové také džíp, který funguje jako první horská záchranka v dolině Braldu a Arandu.