Česká Lípa - zajímavé památky i pěkná příroda

13:16 , aktualizováno 13:16

Pokud se turista správně trefí do předjarních rozmarů počasí, může vyrazit do České Lípy, která nabízí mnoho zajímavostí, stavebních památek i pěkné přírody. Do města jede vlak i autobus, jenom se podivíme cenám jízdenek, které stále stoupají. Poznávání města může výletník začít procházkou parkem na břehu řeky Ploučnice, novinkou jsou chodníky proti proudu. Turistu upoutá pohled na opravené zbytky hradu Lipý. Zřícenina starého vodního hradu stojí kousek za silnicí od Zákup.