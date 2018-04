Slavná skála z Pyšné princezny i hezké koupání. Česká Lípa na kole

Na břehu Ploučnice už přes 1 000 let

Ještě než vyrazíme z města, uděláme si po něm krátkou exkurzi. Česká Lípa leží na břehu říčky Ploučnice a první zmínky pocházejí již z 10. století, dnes tu žije téměř 40 tisíc obyvatel. Novodobý vzhled města ovlivnila těžba uranu a vznik velkých panelových sídlišť, ovšem centrum si zachovalo svůj půvab a bylo dokonce vyhlášeno městskou památkovou zónou. K nejvýznamnějším památkám patří novorenesanční radnice na centrálním náměstí T. G. Masaryka, secesní kavárna Union či Vodní hrad Lipý.

Česká Lípa - k nejvýznamnějším památkám ležících přímo v centru patří novorenesanční radnice.

Cyklostezka Varhany hraje na tu správnou notu

Z České Lípy vycházejí tři cyklostezky, jejichž mapy jsou k dostání v Městském informačním středisku v budově radnice. My si nejdříve projedeme cyklostezku Varhany, která z města vyráží na severozápad a je dlouhá 17 kilometrů, těsně míjí vesnice Volfartice a Nový Oldřichov, a končí v Kamenickém Šenově. Cyklostezka je po celé délce vyasfaltovaná, není technicky ani kondičně náročná, po cestě je několik občerstvoven a výhledy do kraje jsou přímo dechberoucí. Užívejte proto nádhernou přírodu, první městskou zastávku si uděláme až v Kamenickém Šenově.

Skláři, vily, lustry

První zmínka o osadě pochází ze 14. století, ale trvalo pět století, než byl Kamenický Šenov povýšen na město. Výraznou měrou k tomu přispělo i místní sklářství, které bylo svého času opravdu výnosným odvětvím, o čemž svědčí i nákladné vily, které si v devatenáctém století místní živnostníci postavili. Dnes v jedné z nich sídlí sklářské muzeum. Ze stejné doby pochází i první odborná sklářská škola na světě, která mimochodem funguje dodnes. Po druhé světové válce se místní sklárny přeorientovaly na výrobu lustrů a dnes je společnost Preciosa – Lustry jedním z největších výrobců těchto bytových doplňků. Takže vzhůru do Šenova, nádherné historické vily i nové sklářské dílny za prohlídku určitě stojí.

Kamenický Šenov se nachází uprostřed nádherné krajiny.

Varhany z nejznámější pohádky

Bezpochyby vrcholem cyklostezky Varhany a zároveň i inspirací pro její název je Panská skála ležící dvě stě metrů nad Kamenickým Šenovem. Asi všichni známe tuto skálu z pohádky Pyšná princezna.

Celý objekt není příliš rozsáhlý, na výšku nemá možná ani patnáct metrů a není ani rozlehlý. Jeho jedinečnost tkví v tom, že z holé náhorní plošiny najednou trčí pravidelné čtyř až šestiboké sloupce, které působí, jako by byly vytvořeny lidskou rukou. Stojí téměř svisle, a protože jsou uspořádané podle výšky, vypadají jako píšťaly obrovských varhan. Dnes má Panská skála status národní přírodní památky a je nejnavštěvovanějším geologickým útvarem v Čechách. Zpět do České Lípy je to téměř celou dobu s kopce, takže zbývá čas i síly na ještě jeden výlet.

Podívaná nejen pro ornitology

Trasa Délka trasy: 45 km (Varhany, Zahrádky)

Čas jízdy: 4 hodiny

Nastoupáno: 700 m

Náročnost: 1

Tip na ubytování: Hotel Zlatý Hrozen – Česká Lípa

Stravování: několik občerstvoven po trase

Doporučené kolo: silniční, trekingové

Cesty: asfaltové

Tentokrát vyrážíme z České Lípy na jih a naší první zastávkou bude obec Zahrádky. Už samotný příjezd do obce je impozantní, na jedné straně obrovský polorozpadlý mlýn, naproti němu několika set tunový skalní masiv a za ním roubenka jako z pohádky. To ale zdaleka není všechno, v obci stojí renesanční, později barokní zámek, s nádherným zámeckým parkem, jehož součástí je i skalní kaňon zvaný Peklo (dnes národní přírodní památka) a 300 let stará lipová alej. V obci je i nepočítaně roubených stavení a celé té nádheře dominuje další přírodní rezervace - Novozámecký rybník - proslavený zejména mezi ornitology, protože na jeho březích hnízdí mnoho vzácných druhů ptactva.

Novozámecký rybník, na jehož březích hnízdí mnoho vzácných druhů ptáků.

Není rybník jako rybník

A pro ty, kteří mají ještě dost sil, máme ještě jeden tip. Ze Zahrádek je to necelých deset kilometrů k našemu nejznámějšímu jezeru. I když název trochu klame, Máchovo jezero není jezero, ale rybník, i když ne ledajaký. Založil ho Karel IV. a patří mezi deset největších rybníků v Čechách. Napájí ho dva přítoky, má rozlohu téměř 300 ha a dosahuje hloubky až 12 m. Uprostřed jsou dva ostrůvky, kolem krásné písčité pláže a navíc nabízí panoráma hradu Bezděz. To jsou asi důvody, proč je i dnes, v době neomezených možností, stále populárním turistickým cílem.