Malebná příroda, hrady, rozhledna i koupání. Česká Kanada na kole

Kraj trojmezí, kde se dotýkají Čechy, Morava a Rakousko, láká svou prostou krásou a odlehlostí od velkoměst. Pomyslné centrum oblasti tvoří malebné Slavonice, městečko, jehož náměstí s renesančními domy směle konkuruje mnohem slavnější a větší Telči. Tady se potkává Morava s Čechami: ač Slavonice leží na historickém území Moravy, katastrálně leží v kraji Jihočeském. Na východ odtud se krajina pomalu sklání k údolí Dyje, na opačnou stranu se zdvihají pohraniční hvozdy České Kanady.

Kolo je v tomto kraji ideálním dopravním prostředkem. Kopce tu nejsou příliš prudké a z doby totality zůstala v pohraničních lesích hustá síť asfaltových cest, po kterých dnes smí jezdit jen cyklisté. Námi zvolenou trasu doporučujeme absolvovat proti směru hodinových ručiček, jinak pojedete celý den obtěžkáni nakoupenou keramikou z Maříže…

Trojmezný kámen u vrcholu Čihadlo - zde se sbíhají hranice Rakouska, Čech a Moravy. Náměstí ve Slavonicích z věže

Spadne Malá Hluboká?

Vyrážíme ze Slavonic severozápadním směrem a po žluté značce vyjedeme ke kostelu Svatý Duch. Cesta je vedena po tzv. Graselově stezce, kterou poznáme podle originálního značení, žluté tečky a bílého písmene G. Tato romantická stezka vede v místech, kde na začátku 19. století loupil a skrýval se obávaný Johann Georg Grasel. Mimochodem, odtud pramení ono označení "grázl" pro darebáky. Graselovy stezky vedou po obou stranách rakousko-české hranice, územím mezi rakouským Raabsem a Kautzenem a mezi českou Novou Bystřicí a Novými Syrovicemi. Tvoří sedm výletních okruhů.

Graselova sluj - upravený převis v nízkém žulovém bloku, který měl v minulosti sloužit jako jedna ze skrýší loupeživé bandy J. G. Grasela.

Naše cesta nás zavede do lesa a po příjemné lesní asfaltce dojedeme k odbočce ke Graselově sluji. Je to asi 250 m po lesní cestičce, která se dá projet na horském kole. Vlastní sluj tvoří jakýsi převis v nízkém žulovém bloku, upravený v malou jeskyni. Sluj měla v minulosti sloužit jako jedna ze skrýší loupeživé bandy J. G. Grasela.

Vrátíme se zpět na cestu a kolem rezervace Velký Troubný dojedeme do Peníkova.Tady můžeme nakouknout k vodní pile ležící pod hrází rybníka a po vedlejší silnici pokračovat do Českého Rudolce.

Cykloturistika Poznejte krásy České republiky a udělejte něco pro své zdraví. Slevový portál Raketa.cz pro vás připravuje nejnovější nabídky poznávacích zájezdů.

Nenápadná obec ukrývá architektonický skvost, novogotický zámek přestavěný do současné podoby r. 1861, zvaný Malá Hluboká. Podobně jako zámek Hluboká nad Vltavou patří do novogotiky (nebo také tudorovské či anglosaské novogotiky), jeho předlohou byl královský zámek Windsor v Anglii. Bohužel zámek je v absolutně dezolátním stavu, tvoří ho v podstatě jen skelet obvodových zdí a opravit se zatím podařilo jen sousední budovu bývalého správce zámku.

Zámek v Českém Rudolci, přezdívaný též Malá Hluboká

Rozhledna U Jakuba a koupání na Zvůli

Nyní nás čeká asi nejnáročnější stoupání po vedlejší silničce přes Radíkov k Novému Světu. Jakmile se vyhoupneme do sedla na začátku obce Nový Svět a silnice začne klesat, uhneme vpravo na širokou lesní cestu a po 200 m dojedeme k samotě. Tady se dáme doprava, lesem sjedeme k závoře a za ní se dáme vpravo k rozhledně. Tento úsek není značený, ale je to nejrychlejší cesta k nově postavené rozhledně na Havlově hoře.

Rozhledna U Jakuba byla otevřena nedávno,1. července 2013 a svou výškou 40,7 m je prý druhou nejvyšší dřevěnou stavbou v České republice. Ze stavby ve tvaru obří tužky můžeme zhlédnout notnou část České Kanady a krásně je odtud vidět i nejvyšší hora Českomoravské vrchoviny, 837 m vysoká Javořice.

Rozhledna U Jakuba na Havlově hoře u obce Valtínov Slavonické náměstí

Výjezd na kopec nás zahřál a je na čase zchladit se v nějakém rybníce. Dalším naším cílem je tedy rybník Zvůle: vracíme se do Nového Světa a za ním ležící malebné vísky Terezín. Za Terezínem uhýbáme vpravo na červenou turistickou značku. Po dešti tu bude bláto, ale jinak nás nádherná lesní pěšina dovede až k rybníku Zvůle. Koupání v rašelinné vodě uprostřed lesů nemá široko daleko konkurenci, posedět můžeme v jedné z restaurací, nám se nejvíc líbilo posezení v objektu Sistemo.

Osvěženi se vracíme po hrázi a stoupáme pod vrch Šibeník. Jsme v srdci České Kanady, kterou tvoří lesy a zvlněná krajina protkaná lesními asfaltkami se zákazem vjezdu pro motorová vozidla. U vrchu Vysoký kámen dosahujeme výšky 700 m, což je dnešní maximum a sjíždíme k farmě v Rožnově. Tady najdeme pěknou restauraci, vyžití pro děti a také stádo bizonů.

Rybník Zvůle je skvělý na koupání. Maříž a dvě keramické dílny

Není Maříž jako Maříž

Nasbíraná výška se teď zúročí: po cyklotrase 1115 "valíme" po lesních asfaltkách na jih směrem k Landštějnu. U hradu necháváme kola a vstupujeme dovnitř. Hrad Landštejn, jak napovídá název, byl od nepaměti pomezní pevností na neklidné česko-rakouské hranici a střežil zemskou stezku do Vitorazska. Dnešní Landštejn je jednou z nejzachovalejších ukázek středověkého pevnostního systému.

Prohlídka areálu hradu je koncipována jako volná exkurze bez průvodce, za dobrého počasí určitě nevynechejte stoupání po dřevěných schodech na kamennou vyhlídkovou věž, z jejíhož ochozu se otvírá nádherné panorama na lesnatou krajinu České Kanady.

Sjíždíme do Starého Města pod Landštejnem a přes Dobrohoř stoupáme k trojmezí pod vrchem Čihadlo. Tady se stýkají hranice Čech, Moravy a Rakouska. Trojhranný hraniční kámen je ukryt v lese kousek od lesní cesty, hned vedle turistického rozcestníku a zastřešeného stolku. Nyní si zkontrolujte brzdy, protože odtud do Maříže to je opravdu "fičák"!

V Maříži najdeme hned dvě umělecké dílny, produkující známou veselou pomalovanou keramiku. Když jsme se zorientovali, pochopili jsme, že jde o souboj dvou rozhádaných majitelů, hrnečky však mají obě firmy stejně hezké. Můžete si tu vybrat nepomalovaný kus, ozdobit si ho vlastními vzory a nechat vypálit. Hezká památka na Slavonicko a Českou Kanadu!