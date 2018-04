Česká jachta Polárka musela loni kvůli poškození přerušit cestu kolem světa a vrátila se k nutným opravám do přístavu Štětín. Loď během cesty narazila na útes. Havárie poškodila část trupu pod hladinou a loď se musela vrátit k opravě. V červnu by se opět měla vydat na cestu. Polská loď Maria teď kotví na Novém Zélandu. Na další cestu se vydá po skončení období hurikánů a doplnění posádky.Celá expedice vyplula na cestu, inspirovanou portugalským mořeplavcem Ferdinandem Magellanem, v září 1999 z Portugalska. Její trasa vede přes Atlantský a Tichý oceán na Nový Zéland a do Austrálie. Odtud bude pokračovat přes Indický a Atlantský oceán do Evropy, kam by měla dorazit v roce 2004. Na palubě plachetniccestují vědci, kteří provádějí výzkumy z oblasti biologie moří a oceánů a ochrany životního prostředí.