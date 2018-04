Česká bouda na Sněžce zanikne

O Sněžce ví stále více lidí z celého světa. Ne proto, že je nejvyšší horou Česka, ale že má vlastní poštovní razítko. Na vrcholu totiž sídlí soukromá Česká poštovna, která má právo mít vlastní razítko i vlastní poštovní směrovací číslo. Pro filatelisty je známka či obálka s razítkem se siluetou Sněžky sběratelskou raritou. "O razítko nám píší lidé z celého světa. Teď tady mám žádost od sběratelů z Moskvy a Murmanska. Vzpomínám si, že jsme posílali štos orazítkovaných obálek na Nový Zéland a také do Japonska," říká majitelka poštovny Jaroslava Skrbková. Hrdě dodává, že mají i vlastní nálepky označující doporučenou poštu, na níž je celý název poštovny, tedy Česká poštovna Sněžka. Jak šel čas...

Poštovna na Sněžce není nic nového. Ta původní byla založena roku 1872 a tehdejší razítko je součástí malé sbírky, kterou nynější poštovna vystavuje. V minimuzeu jsou i tehdejší orazítkované známky. Původní poštovna na Sněžce fungovala ještě několik let po druhé světové válce, v minulém režimu ji využívaly bývalé Interhotely Krkonoše jako sklad. Po celkové rekonstrukci začala poštovna naplno pracovat v roce 1995. V dřevěné budce o rozloze 32 čtverečních metrů lze nejen nakoupit pohledy a známky a získat cenné razítko, ale slouží i jako přístřešek před nepohodou, kde je možné koupit teplý čaj, kávu či čokoládu a také suvenýry. Personál každý den odváží orazítkované dopisy a pohlednice lanovkou na poštu v Peci pod Sněžkou, odkud se dále expedují. Když je pěkné počasí, ze Sněžky denně míří do celého světa až dvě stovky pohlednic. Pracovní dobu v poštovně ovlivňuje počasí. Pokud je opravdu nevlídno a lanovka nejezdí ani na Růžovou horu, personál se do poštovny nedostane. "Občas se musí jít z Růžové hory na vrchol Sněžky pěšky a odpoledne zase zpátky," říká paní Skrbková, která léta dělala poštmistrovou na poštách v Peci a Velké Úpě.