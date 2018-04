Češi začnou platit za cestu do USA bez víz zřejmě už o prázdninách

"Už to bude brzo. Myslím si, že tohle léto už nás to čeká. Mám pocit, že od konce června, od začátku července," uvedl Kolář.

Spojené státy chtějí peníze vybrané z nového poplatku použít na podporu cestovního ruchu. Hodlají tak zvrátit trend z posledních let, kdy klesá zájem zahraničních turistů o cesty do země. Zřizují proto neziskovou organizaci, jež bude cestování do země propagovat, obdobně jako například v Česku agentura CzechTourism. Kromě propagace také bude zájemcům o cestu do Spojených států pomáhat s vyřizováním víz. Část jejího provozu bude hrazena z nových poplatků.

Celkem by vláda měla podle odhadů vybrat kolem 100 milionů dolarů ročně, další peníze na program poskytne soukromý sektor. Zákon, který poplatek zavedl, podepsal prezident Barack Obama na začátku března (čtěte ZDE). Podle zastánců normy je desetidolarový poplatek nízký a případné zájemce o cestu do země neodradí. Návštěvníci ze států, s nimiž USA bezvízový styk nemají, nicméně platí za vyřízení cestovních dokladů zhruba desetkrát více.

Denně 50 000 žádostí

O internetovou registraci ESTA žádá v průměru 50 000 cizinců denně a většina žádostí je vyřízena kladně. Češi víza do USA nepotřebují od 17. listopadu 2008. Bezvízový režim se vztahuje pouze na turistické a služební cesty trvající nejvíce tři měsíce. Ve všech dalších případech musejí mít cizinci vízum.

Podle Koláře se Česko do bezvízového režimu začlenilo v pravou chvíli, v současnosti totiž k jeho rozšiřování ve Spojených státech vůle příliš není.

Například Poláci, ale i Bulhaři či Rumuni musejí při cestách do USA stále žádat o víza. V současnosti jsou ve Spojených státech největší překážkou pro uvolnění vízového režimu obavy z terorismu.

Přísné bezpečnostní požadavky a vízová politika po útocích z 11. září 2001 jsou však i důvodem poklesu zájmu o cestování do země v posledních letech. Podle zprávy Cestovní asociace Spojených států se v letech 2000 - 2009 snížil z 25,9 milionu příjezdů z počátku tohoto období na 23,5 milionu na jeho konci, údaje nezahrnují Mexiko a Kanadu. V celém světě přitom ve stejném časovém úseku cestovní ruch vzrostl z 682 milionů na 880 milionů příjezdů.