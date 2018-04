Češi vystoupili na Shisha Pangmu

Horolezci vystoupili na vrchol hory v 16.45 čínského času tj. 10.45 českého času. Poté začali se sestupem do výškového tábora číslo 3, přičemž do základního tábora by se měli dostat během neděle.

Úterý 1. října

Plán na vrcholový útok

Ve středu 2. října se vydá první skupina ve složení: Novák, Kratochvíl, Sedláček, Šimůnek a Lhakpa Dorjee Sherpa do C1 a odtud dále postupně až do výškového tábora číslo 3 (cca 7.500m). Pokus o dosažená vrcholu Shisha Pangmy je tedy naplánován na 5.10.

Dne 3.10. vyrazí ze základního tábora další skupina ve složení: Adamec, Čuda a Hnojna. Tato skupina bude postupovat o den později za první, takže její předpokládaný pokus o vrchol bude dne 6.10.

Pokup nám vyjde počasí, tak počítáme že zpátky v základním táboře budeme 7.10., píše pro iDNES Josef Šimůnek.

Pondělí 30. září

Horolezce stále drží v šachu sníh

Horolezcům stále maří plány sníh. Čtyři členové výpravy - Adamec, Novák, Kratochvíl a Sedláček - byli koncem minulého týdne nuceni strávit dvě noci ve výškovém táboře C1, aniž mohli podniknout plánovaný aklimatizační výstup do C2.

Nyní jsou všichni členové expedice v pořádku v základním táboře a čekají na zlepšení podmínek. V oblasti napadlo přes půldruhého metru sněhu.

V pátek odpoledne začalo být počasí poněkud stabilnější, horolezci proto doufají, že by se mohli za 4 až 5 dní pokusit se o výstup. Některé výpravy však už svoje působení na kopci končí a jiné zvažují další možnosti postupu.

"Všechno bude záležet na vývoji počasí, které bylo v posledních dnech velice nepříznivé. Všichni členové výpravy jsou v pořádku a doufají v lepší vývoj situace," píše pro iDNES vedoucí výpravy Josef Šimůnek.

Čtvrtek 26. září

V zajetí počasí

Posledních několik dní stále sněží. Horolezci proto museli odložit aklimatizační túru do výškových táborů C1 (6400 m) a C2 (7000 m).

Na aklimatizační túru se Češi měli vydat ze základního tábora ve dvou týmech. V úterý ráno měla vyrazit skupina Adamec Branislav, Kratochvíl Martin, Novák Petr a Sedláček Milan a hned den na to Čuda Karel a Hnojna Petr.

Výhodou české výpravy ale je, že už má vybudovaný C2, což případné pokusy o vrchol zjednodušuje.

Sobota 21. září

Horolezci se dívají na Kolju

Lhakpa Dorjee Sherpa a Josef Šimůnek postavili výškový tábor C2 ve výšce 7000 metrů. Odpoledne zahájili sestup až do základního tábora. Z druhého výškového tábora vede cesta po náhorní planině dlouhé cca 3 km směrem k severovýchodnímu hřebeni a odtud na vrchol.

"Nálada v týmu je zatím velmi dobrá, i když se počasí poněkud zhoršilo a celý den sněží. Do našeho společenského stanu dnes také přišel známý italský horolezec Ceasere Maestri a Sergio Martini," píše Josef Šimůnek.

Sergio svolil ke krátkému interwiew do chystaného seriálu České Himálajské dobrodružství, který chystá Martin Kratochvíl. Martin se nám stará také o zábavu takže dnes večer si budeme na naše HP notebooku promítat Kolju.

Sobota 14. září

V základním táboře

Část výpravy se přesunula z čínského základního tábora ve výšce 5000 metrů do základního tábora ve výšce 5620 metrů. V čínském základním táboře zůstal Josef Šimůnek a lékař výpravy Roman Vrbka, protože jaci neodnesli všechna zavazadla.

Zbytek výpravy mezitím postavil základní tábor. Hned druhý den naložili Šimůnek s Vrbkou zbytek zavazadel a odešli do základního tábora. Vrbka se ale bohužel neaklimatizoval dobře, takže se musel prozatím vrátit do Nyalamu (3700 m).