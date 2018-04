Češi vyjeli s trabantem do Afriky. Čeká je 11 zemí a 20 tisíc kilometrů

Většina afrických ambasád je ve Vídni a v Berlíně, Botswana dokonce v Londýně.

Postup je jednoduchý: jeden zoufalec s balíčkem pasů vyrazí do zahraničí, na místě, po několika desítkách minut hledání, zjistí, že ambasáda není honosná vila, nýbrž byt v činžáku. Nevzdá se, dostane se dovnitř, najde správné patro a předá veškerou potřebnou dokumentaci, jakou si při telefonické a emailové konverzaci ambasáda vyžádala. Načež se dozví, že nemá jeden papír. Papír, který leží doma už několik týdnů a nikdo ho zatím nechtěl.

Nabídne tedy, že nechá poslat dokumenty faxem. Praha se pokusí, ale neuspěje, fax kaput, nabídne tedy email. Praha oskenuje formuláře, pošle a záhy přijde zpráva o nedoručitelnosti.

Praha i Berlín propadnou panice, zatímco ambasáda se poklidným tempem připravuje na brzkou zavírací hodinu. Berlín vyběhne ven a vletí do nejbližšího obchodu - realitní kanceláře - s otázkou, zda mají fax. Mají.

Praha znovu posílá fax a, světe, div se, je doručen. Berlín běží na ambasádu, až role papíru opisuje ladné oblouky vzduchem. Dobíhá těsně před zavřením... a, světe, div se, ambasáda je ochotna vydat víza do dvou hodin, i po zavíračce. To by se u nás stát nemohlo. Doufejme alespoň, že ani to, co předcházelo.

Člověk v tísni v trabantu aneb auto jako malířské plátno

Nikdy jsme neměli dobrý pocit z expedic, které v rámci své, více či méně, ale vždy poměrně nákladné cesty, vybíraly peníze na charitu. Přišlo nám to pokrytecké. Pokud chtěli pomáhat, neměli nikam jezdit a prostředky investovat do humanitární či rozvojové pomoci. My chceme v první řadě přejet Afriku. Nestydíme se za to. Nehodláme si kupovat čisté svědomí. Je to náš cíl, stejně jako chceme připomenout zapomenuté České předválečné cestovatele. O to nám jde od začátku.

Byla by ale škoda nevyužít hojně sledované cesty k propagaci rozvojových projektů a dalšímu, trochu osobnějšímu upozornění na problémy, jaké Černý kontinent trápí.

Jaký je tedy náš plán? V první řadě propagovat projekty na pomoc v Africe, navštívit školy a chráněné dílny a poskytnout tak na oplátku místním dětem trochu evropské exotiky bláznů, kteří místo aby zůstali doma v blahobytu, plahočí se až k nim.

Byť je trabant maličký, dáme jej dětem k dispozici jako malířské plátno. Vznikne tak neopakovatelný artefakt - první trabant, který přejel Afriku, vyzdobený způsobem, jaký se nedá koupit za peníze. Věc, která nemá na světě obdoby, krásná zbytečnost nevyčíslitelné hodnoty, prostě unikát. My zaplatíme jeho dopravu zpátky domů a tady ve spolupráci s Člověkem v tísni uspořádáme charitativní aukci na pomoc africkým projektům této organizace. Věříme, že úspěšnou. Nabídneme kombinaci, jakou se nemůže pochlubit nikdo jiný – nejpodivnější trabant na Zemi, který prožil, co se nezdá, a možnost pomáhat tam, kde to má smysl.