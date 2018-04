Češi v létě šetřili. Na dovolenou méně létali a více jezdili autem

"Přibližně polovinu všech zahraničních dovolených Češi letos strávili buď v Chorvatsku, na Slovensku nebo v Itálii, což jsou zároveň tři nejpopulárnější letošní české zahraniční dovolenkové destinace," řekl mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura.

V Chorvatsku, na Slovensku a v Itálii strávily podle asociace letošní dovolenou více než dva miliony Čechů, z toho jen v samotném Chorvatsku téměř jeden milion. Češi se podle Okamury proti loňsku, kdy dávali přednost dovolené v tuzemsku, vrátili k zahraniční turistice, stále však šetří, a proto dali přednost cílům v dojezdové vzdálenosti.

Oproti loňsku se změnila situace na trhu leteckých zájezdů. Zatímco loni se podle mluvčího CK Fischer Dana Plovajka více prodávaly zájezdy v rámci nabídky první moment a v hlavní sezoně poptávka propadla, letos to bylo naopak. "Letos lidé první momenty nekupovali a v létě poptávka převýšila nabídku a byla o dvě až tři procenta vyšší než loni. To se projevilo v mírnějším snižování cen u nabídek na poslední chvíli. Ty zlevnily v průměru o deset procent, zatímco loni to bylo až 30 procent," uvedl.

Hitem bylo Turecko, propadlo Řecko

Letošním hitem mezi leteckými zájezdy se stalo Turecko, které jako jedna z mála destinací nezaznamenalo úbytek turistů z Česka. Naopak větší pokles než ostatní tradiční turistické cíle zaznamenalo Řecko kvůli dozvukům jarní finanční krize.

Proti loňsku mírně vzrostl zájem Čechů o dovolenou v tuzemsku. Zatímco ale loni byl nárůst domácích dovolených zhruba o 20 procent, letos byl jen mírný, uvedl analytik Mag Consulting Jaromír Beránek. Lidé dávali přednost ubytování v soukromí a poptávka Čechů po tuzemských hromadných ubytovacích zařízeních se snížila.

Do Česka rovněž přijelo více zahraničních turistů. Podle Beránka se nárůst pohyboval mezi třemi a pěti procenty a 80 procent tvořili individuální turisté. Zbytek tvořily školní zájezdy, výlety seniorů nebo skupiny ze vzdálených asijských zemí.

Zdaleka nejnavštěvovanější byla Praha, kterou jen v prvním pololetí podle statistického úřadu navštívilo 1,8 milionu z celkem 2,8 milionu zahraničních turistů.

Celkem během letošní letní sezony zkrachovala pouze jedna cestovní kancelář CK Svobodná cesta, kdy zůstalo v Chorvatsku 44 klientů a dalších 200 mělo zakoupeno zájezdy. Po loňském krizovém roce tak podle Okamury cestovní kanceláře přistoupily k letošnímu roku velmi opatrně, nasmlouvaly méně zájezdů, celkem zhruba 1,95 milionu tak, aby se pokud možno vyhnuly problémům s prodejem.