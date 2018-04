Češi utíkají k moři, zájezdy jsou vyprodané

Magda Roškotová z Hájku u Prahy se už nemůže dočkat: už jen čtrnáct dní a pak sbalí kufry a zamíří na prosluněné pláže Chorvatska. "Zůstaneme tam aspoň dva týdny. Strašně se těším," říká Roškotová.

Nebude to obyčejná dovolená, ale zároveň i její svatební cesta. "Jeli bychom ale i bez toho. Počasí tady je zkrátka příšerné. Už z toho mám deprese," vysvětluje. Letošní dlouhé zimě utekla letos už jednou: v březnu vyrazila na Kanárské ostrovy. "A protože je mi jasné, že letos bude ošklivo pořád, chceme někam vyrazit i na podzim," plánuje.

Tak daleko meteorologové ještě nevidí: už teď je však podle nich jasné, že nevlídné počasí těchto dní potrvá nejméně do poloviny června. "Čekáme přeháňky, bouřky a teploty jen v rozmezí 18 až 24 stupňů," upozorňuje meteorolog Pavel Jovanmovič.

Cestovkám rostou tržby

Magda Roškotová není zdaleka jediná, kdo nepřízeň počasí řeší útěkem k moři za sluncem. Tržby cestovních kanceláří stouply v těchto dnech oproti stejnému období loňského roku v průměru o patnáct procent. "Mohou za to příznivé ceny zájezdů, ale určitě i to, že je ošklivé počasí," říká mluvčí Čedoku Tomáš Brejcha. "Vyprodaná je už třetina všech letních zájezdů," přitakává Jaromír Beránek z agentury MagConsulting, která monitoruje turistiku.

Za sluncem prchají lidé všech věkových kategorií. "Hodně si zájezd vykupují senioři, pro které je v jarních měsících u moře příjemné klima. Ale stejně tak třeba rodiny s malými dětmi," říká mluvčí cestovní kanceláře Fischer Dan Plovajko.

Zatímco například v cestovní kanceláři Fischer lidé nyní vykupují zejména zájezdy na Kanárské ostrovy a do Tuniska, u Čedoku zažívá boom Egypt a Bulharsko.

V roce 2005 vycestovalo do zahraničí s cesstovními kancelářemi zhruba 2 miliony českých turistů, což je o 5 procent než v roce 2004. Za zájezdy utratili Češi 28 miliard korun. Včetně jednodenních zájezdů a služební cest utratili Češi v cizině 68 miliard korun.

"Je to vlastně znovu objevená destinace. Jsou tam hezké nové hotely a více než příznivé ceny. Navíc Češi v posledních letech preferují letecké zájezdy, tedy i Bulharsko, před Chorvatskem, kam se většinou jezdí autem nebo autobusem," vysvětluje Brejcha.

A ještě jedné novinky si všiml: Češi si chtějí o dovolené více užívat komfortu. "Jako první jsou vždycky vyprodané tří- a čtyřhvězdičkové hotely. Ty už se třeba v nabídce na ,last minute‘ shánějí obtížněji. A už zdaleka nejsme pověstní paštikáři, kteří si vozí s sebou k moři jídlo z domova. Daleko častěji naši klienti požadují služby all inclusive," upřesnil Brejcha.

Desítky klientů si denně podávají dveře i v cestovní kanceláři Alex, která se specializuje na Řecko a Turecko. "Oproti loňsku jsou naše tržby mnohem vyšší. U některých letních pobytů zbývá už jen pár míst," upozorňuje Tereza Malá z této agentury. Přesto, že lidé berou v těchto dnech cestovní kanceláře útokem, podle prodejců se není třeba bát, že by se na někoho nedostalo.

"Určitě ještě v červenci a srpnu budou v nabídce i zájezdy ,na poslední chvíli‘. Převis nabídky nad poptávkou je totiž u nás obrovský. Navíc už není problém si koupit zájezd u některé ze zahraničních cestovek," podotýká člen prezidia Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura.

Prodejci zájezdů už teď čekají, že jejich tržby znovu prudce stoupnou v červenci a srpnu. "To se totiž na dovolenou do ciziny vypraví lidé, kteří ji chtěli strávit doma. Pokud bude pořád pršet, jak to teď vypadá, určitě si to rozmyslí," míní Plovajko.