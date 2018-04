Češi teď preferují domácí turistiku

10:05 , aktualizováno 10:05

Zájem českých turistů se částečně přesunul od výjezdů do zahraničí k domácí turistice. Je to důsledkem celosvětového poklesu turistiky po teroristických útocích v USA. České hotely a penziony proto vykazují vyšší obsazenost. Naopak čtyř a pětihvězdičkové hotely v Praze zaznamenaly pokles zejména americké a japonské klientely až o 20 procent. Uvedl to ředitel analytické firmy Mag Consulting Jaromír Beránek.