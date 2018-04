Češi si oblíbili Tunisko

Do poloviny února se totiž počet prodaných zájezdů do této severoafrické země zvýšil meziročně o 15 procent.



Vloni celkové příjezdy zahraničních návštěvníků do Tuniska vzrostly o šest procent na asi 5,36 miliónu osob, a to navzdory poklesu, který se projevil po zářijových teroristických útocích. Do konce září totiž Tunisko vykázalo meziroční růst příjezdů o zhruba 14 procent. V říjnu však příjezdy poklesly o 17 procent a v listopadu dokonce o 25 procent. Podíl Tuniska na africkém trhu se přesto loni přiblížil 20 procentům, což odpovídá podílu Jihoafrické republiky.



Počet českých turistů cestujících do Tuniska rostl především mezi roky 1997 až 1999. Ze zhruba 22 tisíc v roce 1997 se počet českých turistů v Tunisku o dva roky později zdvojnásobil na téměř 58 tisíc. Tím Tunisko postoupilo v žebříčku oblíbenosti českých turistů z 13. až 14. místa na sedmé místo v roce 1999 a tuto pozici si v podstatě zachovává.