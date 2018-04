Češi se vrací na sever Itálie. Ubytování se dá sehnat levněji než v Chorvatsku

Trasa a náklady na cestu do itálie Bibione Z Brna směr Mikulov, Vídeň, Graz, Klagenfurt, Udine, Bagnaria Arsa, Latisana, San Michele al Tagliamento.

Délka 677 km, čas 6:48, náklady 2 045 Kč. Z Prahy směr České Budějovice, Linz, Salzburg, Klagenfurt, dál jako z Brna.

Délka 765 km, čas 8:34, náklady 2 256 Kč. Benátky Z Brna i Prahy stejně jako do Bibione, za Latisanou dál po A4 a A57 do

Mestre. Z Brna 737 km, čas 7:40, náklady 2 321 Kč. Z Prahy 823 km, čas 9:30, náklady 2 527 Kč. Comacchio Z Brna stejně jako v předchozích případech, z Mestre po E55.

Délka 829 km, čas 8:44, náklady 2 542 Kč. Z Prahy směr Plzeň, Regensburg, Mnichov, Kufstein, Innsbruck, Bolzano, Trento, Verona, Ferrara.

Délka 978 km, čas 9:21, nákl.3 118 Kč. Marina di Ravenna Z Brna stejně, dál po E55.

Délka 866 km, čas 9:36, náklady 2 630 Kč. Z Prahy jako do Comacchia, z Verony směr Modena, Bologna.

Délka 1 040 km, čas 9:38, nákl. 3 383 Kč. Rimini Z Brna stejně, z Ravenny po pobřeží přes Cervii. Délka 914 km, čas 10:21, náklady 2 746 Kč. Nebo z Mestre směr Padova, Ferrara, Bologna, délka 981 km, čas 9:18, náklady 3 279 Kč. Z Prahy jako do Ravenny, délka 1 061 km, čas 9:38, náklady 3 494 Kč. Ubytování (osoba/den) kempy od 10 eur (254 Kč)

apartmány od 24 eur (610 Kč)

hotely 4* od 40 eur (1 016 Kč) Doklady občanský průkaz, pas se zapsanými dětmi Poznámka: průměrná spotřeba 7,5 l/100 km, benzin 32,10 Kč, euro 25,41 koruny, dálniční známka Rakousko 7,90 eur, mýtné Itálie 8 až 29,4 eura Zdroj: www.viamichelin.com, autostrade.it, ÚAMK