Češi se vracejí z práce v Irsku domů. Vyhání je krize

6:00 , aktualizováno 6:00

Po vstupu Česka do EU v roce 2004 zamířili mnozí Češi do Irska. Zelený ostrov tehdy jako jedna z prvních zemí otevřel pracovní trh. Irská ekonomika prožívala zázračný rozmach, mluvilo se o ní jako o keltském tygrovi a do země se začali valit Poláci, Slováci a také Češi. Dnes se ale mnozí vracejí.